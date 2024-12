Začnite zimo v slogu! Kranjska Gora vabi na Ski Opening

Sneg prekriva pokrajino Kranjske Gore, proge so zasnežene, sonce pa se odbija od beline, ki obdaja to priljubljeno zimsko destinacijo. Na vsakem koraku boste našli aktivnosti na snegu – od smučanja, teka na smučeh do drsanja, vse v brezskrbnem vzdušju, ki ga ponuja ta pristna alpska destinacija. Vse to vas čaka v decembru, ko bo Kranjska Gora gostila enega najbolj pričakovanih dogodkov zime. Ski Opening 2024 obljublja zimske užitke za vsakogar – čakata nas dva dneva čiste zabave na dveh lokacijah – Kranjska Gora in Planica.