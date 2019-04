Začrtani prvi okviri za reševanje primarnega zdravstva

Minister za zdravje Aleš Šabeder in predstavniki koordinativnega telesa družinske medicine in ZZZS so iskali rešitve za nakopičene težave v primarnem zdravstvu. Dokončnih ukrepov še niso oblikovali, dogovorili pa so se, da čim prej pripravijo razpis specializacij in anekse k splošnemu dogovoru, s katerimi bi razbremenili družinske zdravnike.

Po množičnih odpovedih zdravnikov v Zdravstvenem domu Kranj zaradi preobremenjenostise je danes novopečeni minister za zdravje Aleš Šabeder sešel s predstavniki koordinativnega telesa družinske medicine in ZZZS. Po ministrovih besedah so bili na današnjem srečanju enotni, da morajo poiskati najboljše rešitve za bolnike in razrešiti akutno problematiko na področju odpovedi družinskih zdravnikov. Ti namreč že dlje časa opozarjajo na nevzdržne razmere zaradi obremenjenosti, v več zdravstvenih domovih so zagrozili s kolektivnimi odpovedmi. Danes so tako oblikovali nekaj ključnih sklepov, kako se lotiti reševanja primarnega zdravstva. Ena od prednostnih nalog je priprava predloga specializacij družinske medicine za leto 2019, ki ga bodo v najkrajšem času posredovali zdravniški zbornici, je v izjavi za medije po srečanju pojasnila direktorica direktorata za zdravstveno varstvo Tanja Mate. Minister Šabeder išče rešitve. FOTO: Aljoša Kravanja Prav tako bodo pripravili predloga dveh aneksov k splošnemu dogovoru za letošnje leto. Prvega, ki naj bi določal tudi zgornjo mejo za odklanjanje bolnikov, bi lahko sprejeli do konca maja. Kot je dejal generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Marjan Sušelj, so o opredelitvi meje za odklanjanje bolnikov danes imeli zelo različne poglede. "Prizadevali si bomo, da bomo imeli zagotovljeno dostopnost za bolnike. Verjetno bomo šli v neki kompromis in bomo najbrž šli k nacionalnemu povprečju, tako da ne bi tam, kjer imajo že zdaj veliko obremenjenih zdravnikov, ti morali sprejemati še dodatnih bolnikov," je predstavil stališče ZZZS. Delovna skupina, ki bo definirala nov model financiranja družinske medicine, bo po besedah Matejeve pripravila predlog drugega aneksa, v katerem bodo definirali morebitno potrebno višino dodatnih sredstev. ZZZS, ki bo zaradi predvidoma boljših prilivov imel nekaj dodatnega denarja, si bo v drugem aneksu prizadeval, da bo – če bo treba in bodo možnosti – pokril tudi dodatne širitve timov družinske medicine, je napovedal Sušelj. Ob tem je opozoril, da bi bil po optimističnem scenariju drugi aneks lahko pod streho na začetku julija. Razmišljajo tudi, da bi z aneksom k splošnemu dogovoru nekoliko spremenili obračunski model glede stimuliranja in vključevanja novih timov. "Tako da bodo tudi tisti zdravniki, ki bodo na začetku imeli manj bolnikov, toliko plačani, da ne bi slučajno prinašali izgube zdravstvenemu domu," je pojasnil Sušelj. "Dobili smo vtis, da resno situacijo resno jemljeta tudi ministrstvo in plačnik," pa je po sestanku povedala predstavnica koordinativnega telesa in direktorica Zdravstvenega doma Postojna Irena Vatovec. Kot je dejala, med drugim zagovarjajo stališče, da bi dodaten denar v primarnem zdravstvu menedžerjem dal možnosti, da iščejo tudi druge rešitve, "ki so morda nekaj iz okvira, ker če bomo delali samo v okviru, ne bomo dosegli cilja."