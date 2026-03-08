Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Zacvetele prve letošnje krasotice, ki simbolizirajo mir

Ljubljana , 08. 03. 2026 11.12 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Anja Kralj
Prva japonska češnja

Prva japonska češnja izmed mnogih krasotic v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani je zacvetela. Kljub jutranji slani, ki je vrt na najbolj odprtem delu ob rastlinjakih popolnoma pobelila, so češnje kljub že zares razprtim popkom ostale povsem sveže in niso pomrznile.

Zvončičasta japonska češnja se je že nekaj dni pripravljala k cvetenju, preden je prva s svojo lepoto razveselila v ljubljanskem botaničnem vrtu. V letu 2023 je zacvetela že 6. marca. Letos se je zopet povsem približala temu dnevu, le dan kasneje torej 7. marca se je popoldan razcvetelo nekaj cvetov. Že vsaj 14 dni pred tem so bili popki tik pred tem, da se razprejo. A je bilo pred prejšnjim tednom kar veliko ne sončnih dni, tako da so češnjeve vejice kar malo čakale, opisuje vodja vrta Jože Bavcon. Po dveh letih pa je tako zopet zacvetela skupaj z zvončki. Njihovo cvetenje sicer v teh dneh hitro usiha, ker so temperature zanje previsoke, pojasnuje: "Na srečo je zemlja še dovolj hladna, da rastline, ki so povsem pri tleh, vseeno teh višjih temperatur ne zaznajo tako občutno."

Prva japonska češnja
Prva japonska češnja
FOTO: Botanični vrt Univerze v Ljubljani

 

Dolgoletni simbol miru, njihovo cvetenje pravi praznik

Japonske češnje so že vse od druge svetovne vojne tudi simbol miru, ki ga s svojo milino in lepoto prinašajo v različne prestolnice: "V današnjem času mir še kako rabimo, le da ga nočemo več prav razumeti. Mi smo originalne japonske češnje dobili že leta 1999 kot protokolarno darilo države Japonske. Mlade rastlinice so prišle direktno iz Japonske. Združenje ljubiteljev japonskih češenj japonskega parlamenta jih je podarilo Sloveniji in s tem simbolično odprlo diplomatske poti," spomni Bavcon.

Opazovanje cvetočih češenj se je začelo na japonskem na imperialnem dvoru v 8. stoletju v obdobju Nara. Prav japonske češnje, na katerih že od takrat beležijo čas cvetenja, so torej ena izmed najbolj poznanih vrst, na katerih temelji fenologija. In prav je, da znamo kulture povezovati in z njimi sobivati, poudarja. Le tako se bomo v tem času polnem konfliktov lahko vsaj malo oplemenitili, meni. 

Češnje ne le, da so lepe, so tudi simbol miru in nenazadnje naše avtohtone češnje so bile tiste, ki so za mnoge pomenile prvi vir dohodka in tudi hrane. Nič nenavadno torej ni, da je Marija Terezija pospeševala sajenje in cepljenje sadnega drevja. Še v 80. letih prejšnjega stoletja so stari možje vedeli povedati, da vsak, ki je cepil divjak češnje, pa ne glede na to kje je le-ta bil, je lahko obiral te plodove, pa čeprav drevo ni raslo na njegovi zemlji. Tega nenapisanega pravila so se torej držali še po drugi vojni, pripoveduje Bavcon.

Japonske češnje v Ljubljani
Japonske češnje v Ljubljani
FOTO: Luka Kotnik

Na Japonskem uživajo v lepoti cvetja v pomladnem snegu, pri nas pa smo uživali v slasti plodov in prav tako v lepoti cvetenja naših češenj, ki so se belile sredi senožeti in gozdov. Že leta 2011 je bil v Botaničnem vrtu prvi Hanami, praznik cvetočih češenj, ki so ga pripravili ljubitelji teh cvetočih dreves. Pred tem pa je bilo že kar nekaj neformalnih druženj ob cvetočih češnjah.

japonske češnje

Prizori razbijanja v središču Maribora, policija preprečila stik med navijači

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pravijo, da je to ena najlepših slovenskih vasi
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
zadovoljna
Portal
Ljubezenska zgodba, ki še danes velja za legendarno
Tedenski horoskop: Ovne čakajo nesporazumi, pred ribami je srečen teden
Tedenski horoskop: Ovne čakajo nesporazumi, pred ribami je srečen teden
Dnevni horoskop: Kozorogi kažejo nežnejšo plat, levi iščejo pozornost
Dnevni horoskop: Kozorogi kažejo nežnejšo plat, levi iščejo pozornost
Kdo je lepa igralka, za katero se govori, da je omrežila Dončića?
Kdo je lepa igralka, za katero se govori, da je omrežila Dončića?
vizita
Portal
Temna plat meditacije in čuječnosti, o kateri se premalo govori
10 živil, ki naravno krepijo srčno-žilni sistem
10 živil, ki naravno krepijo srčno-žilni sistem
Kako alkohol preoblikuje možganske povezave
Kako alkohol preoblikuje možganske povezave
Zakaj se pojavi povišan krvni tlak pri mladih
Zakaj se pojavi povišan krvni tlak pri mladih
cekin
Portal
Dubaj bo kaznoval vse, ki ne upoštevajo pravil
Nakup pijače v baru: moškemu nastavil ogledalo
Nakup pijače v baru: moškemu nastavil ogledalo
Ali je hrvaška sezona ogrožena?
Ali je hrvaška sezona ogrožena?
Najbogatejši Iranec na svetu, ki je iz sobe ustvaril globalni imperij
Najbogatejši Iranec na svetu, ki je iz sobe ustvaril globalni imperij
moskisvet
Portal
Kaj dan žena v resnici sproži pri moških?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
Zakaj nas spomladi razganja?
Zakaj nas spomladi razganja?
Kolesarski izleti: 5 najbolj priljubljenih destinacij v Sloveniji
Kolesarski izleti: 5 najbolj priljubljenih destinacij v Sloveniji
dominvrt
Portal
Majhna kopalnica: kaj narediti, da bo delovala večja in urejena
Čilske Marmornate jame: Naravni biser, ki ga razkrije le svetloba jezera
Čilske Marmornate jame: Naravni biser, ki ga razkrije le svetloba jezera
Skrivnost bujne in dišeče zeliščne gredice: katere rastline saditi skupaj
Skrivnost bujne in dišeče zeliščne gredice: katere rastline saditi skupaj
Zakaj mačke ponoči 'norijo' po stanovanju
Zakaj mačke ponoči 'norijo' po stanovanju
okusno
Portal
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
5 odličnih vikend kosil, ki slavijo prihod pomladi
5 odličnih vikend kosil, ki slavijo prihod pomladi
Popolna sladica za dan žena, ki bo navdušila vse goste
Popolna sladica za dan žena, ki bo navdušila vse goste
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
voyo
Portal
Priscilla
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551