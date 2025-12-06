Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Zacveteli prvi zvončki v slovenski Istri: prvič tako zgodaj

Ljubljana , 06. 12. 2025 15.22 | Posodobljeno pred 38 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Anja Kralj
Komentarji
1

Prvi zvončki v topli slovenski Istri so zacveteli. Prvič v več kot 20 letih opazovanj je v naravi zacvetel že novembra. Stari domačini znajo povedati, da so včasih cveteli že za Miklavža ali kasneje okrog božičnih praznikov. Letos so bile temperature ravno prave. Močna poletna suša, dovolj dežja kasneje v oktobru in novembru in hkrati prve zmrzali po tem in nato lepo vreme. Vsi pogoji so bili izpolnjeni in pričakovati je bilo, da bodo letos zacveteli. In res se je zgodilo vikend 29. in 30. novembra, je sporočil vodja Botaničnega vrta v Ljubljani Jože Bavcon.

Prejšnji vikend se je razcvetel prvi zvonček v slovenski Istri, na Miklavževo soboto pa je že čisto pomladno. Tu in tam se med že povsem vidnimi šopi zvončkov pojavljajo povsem odprti posamezni cvetovi, opisuje Jože Bavcon.

 "Zvončki so rastline zime, ki se prebudijo v njenem drugem delu. V slovenski Istri pa so že januarske temperature včasih zelo visoke, kar preko 15 stopinj Celzija, kar pa za njihovo cvetenje ni najboljše," opozarja Bavcon.

Preberi še Beli zakladi pred domačim pragom: za slovenske zvončke tudi več kot 500 evrov

Velikokrat se zgodi, da se vidni razvoj nad zemljo začne že konec oktobra ali prvi teden novembra. Večinoma vedno prej v celinskem delu Slovenije kot ob slovenski obali. Vzrok temu hitrejšemu razvoju v notranjosti je pogosto zgodnji mraz, ki je v notranjosti nastopil prej kot na obali, pojasnjuje. Letos so bile tako v celinskem podnebju zelo dobro razvite rastline vidne že v prvem tednu novembra. V zbirki v Ljubljani pa sredi novembra. Prav krajši dan in zgodnji mraz sta dejavnika, ki vzpodbudita razvoj teh naravnih belih zakladov. Rastline imajo sicer genetsko zapisano zgodnje cvetenje, ki pa se potem odziva še na zunanje okoliščine.

Preberi še Rastline mraza: na plano pokukali prvi zvončki v slovenski Istri

Zunanje okoliščine so bile letos v naravi prvič take, da je vse kazalo na možnost zgodnjega cvetenja. Izrazita poletna suša, nato oktobrsko in novembrsko deževje kateremu je sledila zgodnja slana, ki smo jo zaznali na pomrznjenih zelenih listih drugih rastlin, so vzpodbudili razvoj, opisuje Bavcon. "Na rastišču so jasno vidne sledi zmrzali, vsaj močne slane. Očitno je bilo hladnih juter dovolj, da se je sprožil mehanizem za cvetenje. V naravi z opazovanjem in poznavanjem rastlin lahko marsikaj preberemo tudi brez ustreznih meritev, če le poznamo odzive rastlin. Že 15. novembra je bilo kar nekaj primerkov zvončkov v fazi cvetne puščice, ki rine iz zemlje. Pod listjem pa je bilo še polno razvijajočih se rastlin z zelo jasno vidnimi cvetnimi nastavki," razlaga. 

Preberi še Prvi spoznajte nove sorte 'belih zakladov' in se podajte na lov za zvončki

Zato je bilo potrebo samo še nadaljnje opazovanje, ki je letos zares pokazalo znatno hitrejši razvoj in do sedaj najzgodnejše cvetenje v spremljanem obdobju, je še izpostavil. 

zvončki botanični vrt ljubljana
Naslednji članek

Skavti bodo v Slovenijo prinesli Luč miru iz Betlehema

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medusa
06. 12. 2025 16.08
To ne pomeni nič dobrega...Včasih je bilo snega 2 m!
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385