Zacveteli prvi zvončki v slovenski Istri: prvič tako zgodaj

Prvi zvončki v topli slovenski Istri so zacveteli. Prvič v več kot 20 letih opazovanj je v naravi zacvetel že novembra. Stari domačini znajo povedati, da so včasih cveteli že za Miklavža ali kasneje okrog božičnih praznikov. Letos so bile temperature ravno prave. Močna poletna suša, dovolj dežja kasneje v oktobru in novembru in hkrati prve zmrzali po tem in nato lepo vreme. Vsi pogoji so bili izpolnjeni in pričakovati je bilo, da bodo letos zacveteli. In res se je zgodilo vikend 29. in 30. novembra, je sporočil vodja Botaničnega vrta v Ljubljani Jože Bavcon.

Prejšnji vikend se je razcvetel prvi zvonček v slovenski Istri, na Miklavževo soboto pa je že čisto pomladno. Tu in tam se med že povsem vidnimi šopi zvončkov pojavljajo povsem odprti posamezni cvetovi, opisuje Jože Bavcon.

"Zvončki so rastline zime, ki se prebudijo v njenem drugem delu. V slovenski Istri pa so že januarske temperature včasih zelo visoke, kar preko 15 stopinj Celzija, kar pa za njihovo cvetenje ni najboljše," opozarja Bavcon.

Velikokrat se zgodi, da se vidni razvoj nad zemljo začne že konec oktobra ali prvi teden novembra. Večinoma vedno prej v celinskem delu Slovenije kot ob slovenski obali. Vzrok temu hitrejšemu razvoju v notranjosti je pogosto zgodnji mraz, ki je v notranjosti nastopil prej kot na obali, pojasnjuje. Letos so bile tako v celinskem podnebju zelo dobro razvite rastline vidne že v prvem tednu novembra. V zbirki v Ljubljani pa sredi novembra. Prav krajši dan in zgodnji mraz sta dejavnika, ki vzpodbudita razvoj teh naravnih belih zakladov. Rastline imajo sicer genetsko zapisano zgodnje cvetenje, ki pa se potem odziva še na zunanje okoliščine.

Zunanje okoliščine so bile letos v naravi prvič take, da je vse kazalo na možnost zgodnjega cvetenja. Izrazita poletna suša, nato oktobrsko in novembrsko deževje kateremu je sledila zgodnja slana, ki smo jo zaznali na pomrznjenih zelenih listih drugih rastlin, so vzpodbudili razvoj, opisuje Bavcon. "Na rastišču so jasno vidne sledi zmrzali, vsaj močne slane. Očitno je bilo hladnih juter dovolj, da se je sprožil mehanizem za cvetenje. V naravi z opazovanjem in poznavanjem rastlin lahko marsikaj preberemo tudi brez ustreznih meritev, če le poznamo odzive rastlin. Že 15. novembra je bilo kar nekaj primerkov zvončkov v fazi cvetne puščice, ki rine iz zemlje. Pod listjem pa je bilo še polno razvijajočih se rastlin z zelo jasno vidnimi cvetnimi nastavki," razlaga.