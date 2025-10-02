Zadeva Bobnar: na sodišče naj bi vložili zahtevo za sodno preiskavo zoper Goloba

Zahteva za sodno preiskavo pomeni, da tožilstvo sumi, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, zato od sodišča zahteva preiskavo. Kot so pojasnili v uredništvu oddaje Tarča na RTV Slovenija, je tožilstvo torej ocenilo, da je "kazenski pregon zoper premierja upravičen".
Ob tem dodajajo, da bo, če bo preiskovalni sodnik uvedel sodno preiskavo, stekel kazenski postopek, Robert Golob pa bi tako dobil status obdolženca.
Pred letom dni je Policija na Specializirano državno tožilstvo podala kazensko ovadbo zoper premierja Goloba zaradi suma kaznivega dejanja dajanja daril za nezakonito posredovanje. Premierju so očitali kaznivo dejanje po drugem odstavku 264. člena kazenskega zakonika iz poglavja kaznivih dejanj zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva.
Golob je tedaj očitke zavrnil, saj da gre za besedo proti besedi dveh politikov. Tatjana Bobnar, ki je zaradi spora z Golobom odstopila s funkcije ministrice za notranje zadeve, pa je vseskozi stala za svojimi navedbami o Golobovem vmešavanju v Policijo.
Tožilstvo bi lahko ovadbo policije zavrglo, lahko bi vložilo neposredno obtožbo, odločilo pa se je vložiti zahtevo za sodno preiskavo.
Bobnarjeva je po odstopu s funkcije Komisiji za preprečevanje korupcije in tožilstvu naznanila očitke o domnevnih političnih pritiskih.
Kot je dejala na zaslišanju pred preiskovalno komisijo DZ, je Golob od nje zahteval "ravnanja, ki so bila nedopustna in nesprejemljiva, ker se je neposredno vmešaval v kadrovanje v Policiji". "Da bi jaz ostala ministrica, bi moral nekdo izgubiti službo. Izhajal je iz stališča, da lahko to zahteva od mene zato, ker je on predsednik vlade, na kar pa kot ministrica seveda nisem mogla pristati," je povedala na zaslišanju.
