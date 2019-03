Zadeva Gratel: morda že izrek sodbe Jankoviću

Gratel, ki je pred več kot desetimi letu v Ljubljani za telekomunikacijsko družbo T2 gradil optično omrežje, je Ljubljanskemu gradu plačal 500.000 evrov donacije zaradi škode, ki naj bi jo občini povzročil z gradnjo. Tožilka Blanka Žgajnar pa je prepričana, da je šlo za podkupnino, saj je družba lahko tako nadaljevala z delom, potem ko jim je občina preklicala dovoljenje za delo.

Ljubljanski župan Zoran Janković je vse očitke zanikal in v svojem zagovoru ocenil, da je tožilka pregon zoper njega sprožila, ker ga ne mara. V svoj zagovor je še izpostavil, da je bila odškodnina oziroma donacija Mestni občini Ljubljana nižja od tiste, ki jo je Gratel plačal na primer Mestni občini Kranj za enaka dela polaganja optike in da so do dogovora o odškodnini prišli v pogajanjih.

To sicer ni prvo sojenje Jankoviću. Ljubljansko višje sodišče je namreč aprila 2017 Jankovića pravnomočno oprostilo obtožb o zlorabi položaja v zadevi Niš, ko je bil še predsednik uprave družbe Mercator. Poleg tega je konec lanskega leta na ljubljanskem okrožnem sodišču steklo tudi sojenje v zadevi Stožice, ki se bo po napovedih nadaljevalo v drugi polovici leta.