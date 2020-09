Zadeva Gratel: pred višjim sodiščem pritožba na oprostilno sodbo Jankoviću

Težave pri izvajanju del, v okviru katerih je Gratel za T2 gradil optično omrežje, so se, tako sodnica, začele, že precej preden je Janković prevzel vodenje ljubljanske občine. To po njenih besedah ni izhajalo le iz zaslišanja prič, temveč tudi prebranih listinskih dokazov.

Župan se je v postopku zagovarjal, da je občina dovoljenje Gratelu za izvedbo del odvzela, ker je gradbeno podjetje pri svojem delu preseglo pooblastila in prekomerno poseglo v prostor. Po dodatnih usklajevanjih in sklenitvi pogodbe o donaciji oz. odškodnini Ljubljanskemu gradu v višini 500.000 evrov pa je ljubljanska občina znova dovolila nadaljevanje del. Tožilka pa je za Jankovića predlagala tri leta zaporne kazni in 50.000 evrov denarne kazni.

Po njenih besedah je s položaja župana imel moč, da je predstavnike Gratela prisili v plačilo donacije 500.000 evrov Ljubljanskemu gradu. Ko so to storili, jim je omogočil nadaljevanje del."Donacije niso prepovedane, če so prostovoljne," je lani ocenila tožilka.