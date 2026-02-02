Afera Karigador: Golobov odvetnik zahteva izločitev predsednika KPK

V kateri fazi je zadeva Karigador? Na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) so za našo televizijo povedali, da morajo najprej razrešiti novo zahtevo zagovornika predsednika vlade Roberta Goloba. Odvetnik Stojan Zdolšek je namreč podal že šesto zahtevo za izločitev člana senata oziroma uslužbenca v tej zadevi.

Po tem, ko mu je KPK ugodila in izločila že namestnika, prej novinarja, Aleša Kocjana, zahteva zdaj odvetnik še izločitev predsednika Komisije Roberta Šumija.

Razlog za to je javno pismo, ki ga je Šumi na Goloba naslovil oktobra lani - s kritiko njegovega odnosa do neodvisnih institucij. To nam je potrdil tudi Zdolšek, prepričan, da je Šumi v pismu osebno obračunaval s predsednikom vlade in okrnil videz nepristranskosti.

Senat KPK bo o tem odločal prioritetno.