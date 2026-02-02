Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Afera Karigador: Golobov odvetnik zahteva izločitev predsednika KPK

Ljubljana, 02. 02. 2026 19.14 pred 1 uro 1 min branja 119

Avtor:
Žana Vertačnik
Golob na vrtu Subotičeve hiše v Karigadorju

Odvetnik predsednika vlade Stojan Zdolšek v zadevi Karigador zahteva izločitev predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Roberta Šumija. Na Komisiji so sicer nedavno, ko so v zadevi Bobnar odločili, da je Golob kršil integriteto, dopustili možnost, da bi tudi o tem drugem primeru lahko odločili do marčevskih volitev. Pojasnjevali so, da so na vsebinsko odločitev pripravljeni. Je to sploh še mogoče?

V kateri fazi je zadeva Karigador? Na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) so za našo televizijo povedali, da morajo najprej razrešiti novo zahtevo zagovornika predsednika vlade Roberta Goloba. Odvetnik Stojan Zdolšek je namreč podal že šesto zahtevo za izločitev člana senata oziroma uslužbenca v tej zadevi.

Po tem, ko mu je KPK ugodila in izločila že namestnika, prej novinarja, Aleša Kocjana, zahteva zdaj odvetnik še izločitev predsednika Komisije Roberta Šumija.

Razlog za to je javno pismo, ki ga je Šumi na Goloba naslovil oktobra lani - s kritiko njegovega odnosa do neodvisnih institucij. To nam je potrdil tudi Zdolšek, prepričan, da je Šumi v pismu osebno obračunaval s predsednikom vlade in okrnil videz nepristranskosti.

Senat KPK bo o tem odločal prioritetno.

Preberi še Zadeva Karigador: KPK iz odločanja izločila namestnika Kocjana

Spomnimo sicer, da gre za primer premierjevega dopustovanja pri poslovnežu Tomažu Subotiču, ki ga je vlada imenovala v svete dveh bolnišnic. Pri čemer naj bi po Zdolškovih navedbah v osnutku ugotovitev KPK zaznala nasprotje interesov.

karigador robert šumi robert golob kpk

Koga anketiranci ocenjujejo za najprimernejšega predsednika vlade?

Po političnem prerekanju bronasti rokometaši na odru s Thompsonom

KOMENTARJI119

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Grdoba
02. 02. 2026 20.39
Golob naj bi bil boljši od Janše 😂😂😂
Odgovori
0 0
Litlmen
02. 02. 2026 20.38
Pa kaj se otepa,da dokaže,da ni kriv ,če je kriv
Odgovori
0 0
Oknaj 4
02. 02. 2026 20.38
To je pritisk na neodvisno inštitucijo in to ni prav . Kpk bi morala podati zahtevo za izločitev Zdolška , dr. Golob naj se za svoje grehe zagovarja sam !
Odgovori
0 0
Presrani
02. 02. 2026 20.38
Velika večina Slovencev je srečnih, da imamo Robija in Tino.
Odgovori
0 0
jank
02. 02. 2026 20.34
Joj, desničarji, če bi hoteli našteti vse Janševe barabije, bi se vam tole spanje Goloba v vikendici zdelo prav smešno. Toda vaš spomin o Janševih barabijah in svinjerijah je pod nivojem spomina zlate ribice.
Odgovori
+0
2 2
a res1
02. 02. 2026 20.34
Če bi bilo vse čisto, nebi zahtevali itločitve. Torej, je jasno.
Odgovori
+1
1 0
BBcc
02. 02. 2026 20.36
Izločitev je zahteval zaradi SDS podtaknjevcev
Odgovori
+1
2 1
E.Nigma
02. 02. 2026 20.33
Kerinov Grm: pilotni projekt državne legalizacije romskih naselij. Jaz bi rabil Dormeo jogi vložek. Pa v mestnem parku pogrešam viseče mreže za ležati na njih pa avtomat na katerem lahko pivo kupim.
Odgovori
0 0
zajebant1
02. 02. 2026 20.33
Njega še lahko volijo samo butalci
Odgovori
+3
3 0
zajebant1
02. 02. 2026 20.31
Jj golobu do gležnja ne seže v pokvarjenosti
Odgovori
+2
4 2
štajerc65
02. 02. 2026 20.30
A je kaj fraj poleti v Karigadorju? Bi rezerviral za kaki vikend. Sem dobil zimski dodatek pri penziji pa je premalo za Toplice.
Odgovori
+3
3 0
asgard
02. 02. 2026 20.33
Sej maš še kake druge kot staro italjanske
Odgovori
0 0
2fast4
02. 02. 2026 20.29
Tale pign oz. levica je pravi navdih kraj, podtikanja, manipulacij. Strokovnjaki na vsakem področje dela. Do konca so uničili vse javne službe, gospodarstvo in uničili celotno družbo...
Odgovori
+5
6 1
Mekenzi
02. 02. 2026 20.26
Stojan Zdolšek bi moral že zdavnaj biti,v Dobu za rešetkami je že jokal javno sedaj spet pametuje in krade naš denar. 😭😭🥷☠️🇸🇮
Odgovori
+6
7 1
BBcc
02. 02. 2026 20.28
Z Matozom bi morala biti soseda.🇸🇮
Odgovori
+2
4 2
Gobert Rolob
02. 02. 2026 20.26
Zdolšek je l...v
Odgovori
+1
2 1
pepe2
02. 02. 2026 20.23
Kar se korupcije in kriminala tiče, se nam res dogaja nek unikum v tej naši zgodovini. 140 milijonov izginilo kar tako, pa kupovanje novinarjev, kršenje zakona o integriteti, pa ljubljanska občina in tako naprej. Ekonomska in davčna politika, vojna proti kmetijstvu in zdravstvu. Vse to je nek zanimiv eksperiment. Gospodarska prognoza je zanimiva, Hrvaška nas je ravnokar ujela, podjetja se izseljujejo, zanimivo bo videti, kje bomo čez nekaj let.
Odgovori
+6
6 0
Perivnik
02. 02. 2026 20.22
Takega prevaranta v Sloveniji še nismo imeli.
Odgovori
+11
11 0
BBcc
02. 02. 2026 20.25
Janša je pa lopov. A zato.
Odgovori
-10
0 10
progresivnidaveknastanovanja
02. 02. 2026 20.16
Kdo obljubi da bo holoba dal v kletko, ga obkrozim na volitvah.
Odgovori
+12
14 2
BBcc
02. 02. 2026 20.21
Golob sam s tem, da se je oženil. Tako, da kar voli Goloba.
Odgovori
-5
2 7
biggie33
02. 02. 2026 20.13
Naslednjič, ko dobim kazen za prehitro vožnjo, bom tudi sam 6-krat vložil predlog za izločitev sodnice pa naj zastara. Hvala, pravni sistem, za navdih!
Odgovori
+18
18 0
BBcc
02. 02. 2026 20.15
Pa SMS gor ali dol.
Odgovori
-4
2 6
ZIPPO
02. 02. 2026 20.13
Joj joj joj DA JIH SRAM NI!!!!ZAKAJ JE GOLOB SPLOH ŠE PREDSEDNIK VLADE RS?????!!!!! PA KJE SMO MI NAROD DA TOLE SPLOH ŠE GLEDAMO?????!!!!
Odgovori
+15
16 1
BBcc
02. 02. 2026 20.30
Dokler še gledamo Janšo in že 35 let. Golob je Angel in Janša hudič kar se tiče afer.
Odgovori
-1
0 1
enajstdvanajst1
02. 02. 2026 20.11
to bo tako vlekel po volitvah pa bo rekel da si je predstavljal vse skupaj drzgače
Odgovori
+11
11 0
AlojzBodre
02. 02. 2026 20.10
To je žal nekaznovano rušenje avtoritete neodvisnih organov. To se ne bi smelo dovoliti. Zaradi takih manevrov je vsem normalnim ljudem jasno. Golob je kriv. Ne voli golobiste.
Odgovori
+13
15 2
bibaleze
Portal
Tragedija v družini Snoop Dogga: umrla njegova vnukinja
Nočna mora po IVF: rodila otroka, ki ni njen
Nočna mora po IVF: rodila otroka, ki ni njen
Res prejema milijon dolarjev mesečne žepnine?
Res prejema milijon dolarjev mesečne žepnine?
Družina Luke Dončića: Nov utrinek iz porodnišnice
Družina Luke Dončića: Nov utrinek iz porodnišnice
zadovoljna
Portal
Ta znani Slovenec danes praznuje 87. rojstni dan
Mesečni horoskop: Preverite, kaj vam prinaša februar 2026
Mesečni horoskop: Preverite, kaj vam prinaša februar 2026
Pričakuje dva otroka, a nima prihodkov
Pričakuje dva otroka, a nima prihodkov
Njunemu sinu je dala ime po bivšem partnerju
Njunemu sinu je dala ime po bivšem partnerju
vizita
Portal
Mlada mamica spregledala simptome raka črevesja
Odstranitev glutena lahko vodi v izgubo telesne teže, a razlog je nepričakovan
Odstranitev glutena lahko vodi v izgubo telesne teže, a razlog je nepričakovan
Šest zvokov, ki jih oddaja vaše telo in kaj vam z njimi želi sporočiti
Šest zvokov, ki jih oddaja vaše telo in kaj vam z njimi želi sporočiti
Trije skriti znaki, da ponoči ali pod stresom škrtate z zobmi
Trije skriti znaki, da ponoči ali pod stresom škrtate z zobmi
cekin
Portal
20 najbolj stresnih služb
Veščina, ki jo delodajalci trenutno najbolj cenijo
Veščina, ki jo delodajalci trenutno najbolj cenijo
spektakli, ki služijo milijarde
spektakli, ki služijo milijarde
23-letna varilka razkrila zaslužek
23-letna varilka razkrila zaslužek
moskisvet
Portal
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Čas za alarm: To so znaki, da je vaše razmerje v krizi
Čas za alarm: To so znaki, da je vaše razmerje v krizi
Kaj se zgodi v telesu, če mesec dni ne pijemo alkohola?
Kaj se zgodi v telesu, če mesec dni ne pijemo alkohola?
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
dominvrt
Portal
Napaka pri pranju, zaradi katere boste morda morali zavreči svoje perilo
Predmeti, ki jih pozimi nikakor ne smete puščati na prostem
Predmeti, ki jih pozimi nikakor ne smete puščati na prostem
Barvni trendi 2026: leto topline, narave in izrazite osebnosti
Barvni trendi 2026: leto topline, narave in izrazite osebnosti
Kakšne okenske okvirje izbrati?
Kakšne okenske okvirje izbrati?
okusno
Portal
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
Palačinka iz pečice za hitro in okusno večerjo
Palačinka iz pečice za hitro in okusno večerjo
Preprost trik za slajšo kavo, brez uporabe mleka ali sladkorja
Preprost trik za slajšo kavo, brez uporabe mleka ali sladkorja
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506