Zadeva Karigador: KPK iz odločanja izločila namestnika Kocjana

"Razlog za izločitev so bili nekateri pretekli komentarji Aleša Kocjana o konkretni zadevi, takrat v vlogi novinarja in urednika, ki bi lahko vplivali na videz nepristranskosti odločanja v zadevi," so zapisali na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK).

S tem so po poročanju N1 ugodili zahtevi odvetnika predsednika vlade Roberta Goloba Stojana Zdolška, ki je navedel Kocjanovo predhodno izražanje stališč o primeru Karigador v vlogi novinarja in urednika v podkastih, ki da vzbuja videz vplivanja na njegovo nepristranskost.

KPK je postopek proti Golobu v tej zadevi sprožila po tem, ko je Golob na dveh sejah vlade septembra 2022 in junija 2023 glasoval za imenovanje poslovneža Tomaža Subotiča v svet Splošne bolnišnice (SB) Celje in svet Psihiatrične klinike Ljubljana. Kot smo takrat poročali v naši oddaji 24UR, je premier s partnerko Tino Gaber večkrat dopustoval v hiši poslovneža in člana Svobode Subotiča.

Oktobra lani je KPK izdala osnutek ugotovitev v tej zadevi. Kot je tedaj povedal Zdolšek, komisija premierju Robertu Golobu očita, da se je z glasovanjem za imenovanje Tomaža Subotiča v sveta dveh bolnišnic "znašel v okoliščinah, ki lahko predstavljajo konflikt interesov".

Namestnica predsednika KPK Tina Divjak je sredi januarja napovedala, da bi lahko KPK odločitev sprejela še pred volitvami. Kot je pojasnila, so na komisiji pripravljeni na vsebinsko odločitev.