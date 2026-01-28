Naslovnica
Slovenija

Zadeva Karigador: KPK iz odločanja izločila namestnika Kocjana

Ljubljana, 28. 01. 2026 13.15 pred 1 uro 2 min branja 43

Avtor:
STA Ti.Š.
Robert Golob in KPK

Senat Komisije za preprečevanje korupcije je sprejel sklep, da namestnika predsednika KPK Aleša Kocjana izloči iz obravnave zadeve Karigador. Ob tem zagotavljajo, da sklep o izločitvi ne vpliva na postopek, ki bo normalno tekel naprej.

Namestnik predsednika KPK Aleš Kocjan.
Namestnik predsednika KPK Aleš Kocjan.
FOTO: Luka Kotnik

"Razlog za izločitev so bili nekateri pretekli komentarji Aleša Kocjana o konkretni zadevi, takrat v vlogi novinarja in urednika, ki bi lahko vplivali na videz nepristranskosti odločanja v zadevi," so zapisali na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK).

S tem so po poročanju N1 ugodili zahtevi odvetnika predsednika vlade Roberta Goloba Stojana Zdolška, ki je navedel Kocjanovo predhodno izražanje stališč o primeru Karigador v vlogi novinarja in urednika v podkastih, ki da vzbuja videz vplivanja na njegovo nepristranskost.

KPK je postopek proti Golobu v tej zadevi sprožila po tem, ko je Golob na dveh sejah vlade septembra 2022 in junija 2023 glasoval za imenovanje poslovneža Tomaža Subotiča v svet Splošne bolnišnice (SB) Celje in svet Psihiatrične klinike Ljubljana. Kot smo takrat poročali v naši oddaji 24UR, je premier s partnerko Tino Gaber večkrat dopustoval v hiši poslovneža in člana Svobode Subotiča.

Oktobra lani je KPK izdala osnutek ugotovitev v tej zadevi. Kot je tedaj povedal Zdolšek, komisija premierju Robertu Golobu očita, da se je z glasovanjem za imenovanje Tomaža Subotiča v sveta dveh bolnišnic "znašel v okoliščinah, ki lahko predstavljajo konflikt interesov".

Namestnica predsednika KPK Tina Divjak je sredi januarja napovedala, da bi lahko KPK odločitev sprejela še pred volitvami. Kot je pojasnila, so na komisiji pripravljeni na vsebinsko odločitev.

Preberi še Golob proti KPK: Zadevi Karigador in Bobnar odloženi do volitev?

Medtem je KPK že odločila o zadevi Bobnar, ko je ugotovila, da je premier Golob z dvema sporočiloma nekdanji notranji ministrici Tatjani Bobnar o kadrovanju v Policiji ravnal v nasprotju s pričakovanjem in odgovornostjo in s tem kršil integriteto.

KPK Karigador Aleš Kocjan Robert Golob izločitev

KOMENTARJI43

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ivan z Doba
28. 01. 2026 14.40
Kako je bilo s križarjenjem na Mauricijusu?! Menda ćelavi še sedaj piše zagovor. Ćelavi-golob=isti 💩.
Odgovori
-2
2 4
ivan z Doba
28. 01. 2026 14.43
La na Bledu se je tudi poceni dopustovalo....
Odgovori
-3
1 4
Rožle Patriot
28. 01. 2026 14.38
Holokavsta in Holobokavsta nikoli več ... !
Odgovori
+2
6 4
patriot20
28. 01. 2026 14.34
holob je korupcija na dveh nogah
Odgovori
+6
9 3
ivan z Doba
28. 01. 2026 14.41
Ćelavi je ćelava korupcija na dveh nogah! 😎
Odgovori
-3
1 4
patriot20
28. 01. 2026 14.43
tle je clanek od koruptivnega goloba kje ti celavega vids hvala
Odgovori
+4
4 0
Rožle Patriot
28. 01. 2026 14.33
S tem primerom se tudi poštena nikica ukvarja ... pa saj je ona vendarle deklič za vse .. kaj ne !
Odgovori
+4
9 5
dron
28. 01. 2026 14.40
Vklopi avtopilot na strehi, si pozabil rokavcke za skok v prazni bazen🤣😂🥵
Odgovori
+0
1 1
Delavec_Slo
28. 01. 2026 14.31
O KPK za koga delate, kdo vas plačuje- pa ne mislim tistega pod mizo-NE DELATE ZA DOBRO DRŽAVLJANOV IN SLOVENIJE!!!
Odgovori
-4
3 7
biggbrader
28. 01. 2026 14.30
Ali je spet Zdolšek premier ?
Odgovori
+1
3 2
peresni
28. 01. 2026 14.27
Katerega leta bo sodba za umazane štiri iz NSi? So integritetno že odstopili? Saj so steber katoliške desne skupnosti. Matvoz že določil kdo bo sodnik?
Odgovori
-7
4 11
Presrani
28. 01. 2026 14.26
Meni Robi pomeni vse v življenju.
Odgovori
-3
3 6
KatiFafi
28. 01. 2026 14.39
si ti ustanovitelj podjetja pacient d.o.o.?
Odgovori
+2
2 0
progresivnidaveknastanovanja
28. 01. 2026 14.23
sami lopovi povsod, narod dela ti bi se pa samo okoriščali od tega denarja
Odgovori
+6
8 2
Groucho Marx
28. 01. 2026 14.22
Bunga bunga v zameno za pajdaško kadrovanje. 🤣😂🤣🤣
Odgovori
+12
12 0
ivan z Doba
28. 01. 2026 14.42
Ja, tako kot v prejšnji vladi. Le, daje Karigador bližje kot Mavricijus.
Odgovori
-4
0 4
Vselepo
28. 01. 2026 14.22
Je d. vrhunski menezer dejal, da le on ve kateri mediji so pravi, ojoj kaj nam vlada......
Odgovori
+12
13 1
patriot20
28. 01. 2026 14.19
komunisti prihajajo po nase hise in prihranke ljudje bozji a ste normalni to bando je treba izgont oz zapreti
Odgovori
+10
12 2
Nika iz Davosa.
28. 01. 2026 14.19
Velika večina Slovencev je srečnih,da imamo Robija in gospo Niko.
Odgovori
-4
4 8
Vselepo
28. 01. 2026 14.20
Ojoj ce niso se bodo srecni, ko bo kot v Venezueli......
Odgovori
+10
11 1
realist9000
28. 01. 2026 14.19
zkaj ne pokličejo na tv Goloba in Nike Kolač, da skupaj prekomentirata afero Karigador
Odgovori
+14
14 0
Castrum
28. 01. 2026 14.17
Kocjan je v KPK prišel novembra 2025. 1. januarja 2026 je bil imenovan za podpredsednika KPK. ....Torej je na KPK 3 mesece....
Odgovori
+6
7 1
Vselepo
28. 01. 2026 14.17
Golobe golobe, a Nika je ze na TV, pa kaj je sploh ona, kaj je to, kdo je to, ce pa iz Slovenije ne dobi nic, zakaj tu dela štalo......
Odgovori
+12
13 1
zasvobodo22
28. 01. 2026 14.15
KPK JE TOTALNO BREZVEZNI NEPOTREBEN DRAG ZELO DRAG STROSEK KJER LEPO SLUZUJO POZREZNEZI
Odgovori
-10
1 11
KatiFafi
28. 01. 2026 14.37
na tabletih ti piše: enkrat na dan, po jedi.
Odgovori
+2
2 0
zasvobodo22
28. 01. 2026 14.13
SMRT JANSIZMU ZLU SLOVENIJE
Odgovori
-14
2 16
Rožle Patriot
28. 01. 2026 14.13
... počasi bodo lewaki tudi SMS-e izločili ... tako to gre !!!
Odgovori
+9
10 1
bibaleze
