Zadeva Kavaški klan: dokazni postopek končan, sojenje se bliža koncu

Tožilec Jože Levašič je sojenje označil kot "edinstveno" in "verjetno tudi neponovljivo" glede na preiskovanje vodstva hudodelske združbe kot tudi ob dejstvu, da je bila komunikacija Sky zasežena v drugem postopku v tujini. Kot je pojasnil, tožilstvo dokazni postopek gradi na izpovedi skesanca in zaščitene priče Darka Nevzatovića, na kriptirani komunikaciji Sky in na tajnem opazovanju. "Temeljno vodilo za tožilstvo je vedno resnica in zakonitost," je poudaril.

Sodni postopek je po njegovem razkril, da je šlo pri trgovini s prepovedano drogo v tej zadevi za obsežen hudodelski načrt in njegovo hitro izvrševanje po večjem delu Evrope. Ker so obtoženi kazniva dejanja izvajali v več državah, pa je bilo v operaciji organov pregona potrebno tudi mednarodno sodelovanje.

Glede zaščitene priče Nevzatovića, ki je bil sprva član Kavaškega klana, leta 2020 pa je postal tajni sodelavec policije, je poudaril, da se je za sodelovanje s policijo odločil prostovoljno, v to pa ga je vodila osebna stiska. "Njegova ogroženost je bila realna, njegovo življenje pa po razkritju v resni nevarnosti," je poudaril Levašič.