Zadeva Knovs: SDT vložil obtožni predlog zoper Tonina

Na SDT so za portal N1 potrdili, da so v sredo na ljubljansko sodišče vložili obtožni predlog zoper nekdanjega predsednika Nove Slovenije Mateja Tonina. Potrdili so tudi, da so prejeli sklep Evropskega parlamenta, v katerem je navedeno, da so aktualnemu evroposlancu odvzeli imuniteto, saj niso našli dejstev, ki bi kazala na to, da bi bil namen sodnega postopka "škodovati politični dejavnosti obdolženca".
Za N1 so še povedali, da so predlagali združitev postopkov zoper Tonina in trojico njegovih kolegov iz NSi; infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca, poslanca Janeza Žaklja in nekdanjega poslanca Jožefa Horvata.
Evroposlanci so v preteklem tednu s 304 glasovi za in 306 proti zavrnili poročilo parlamentarnega odbora za pravne zadeve (Juri), v katerem so njegovi člani predlagali, da se slovenskemu evroposlancu imunitete ne odvzame. Tako je Tonin v zadevi Knovs ostal brez imunitete.
Član politične skupine Evropske ljudske stranke je v prvem odzivu odločitev kolegov pripisal zmedi pri glasovanju in napačnemu razumevanju sklepa. Kasneje je sporočil še, da sta dva poslanska kolega v parlamentarni sistem poslala popravek glasovanja, kar pa na koncu sicer ni spremenilo izida.
Kaj mu očitajo?
Zahtevo za odvzem poslanske imunitete Toninu je Evropskemu parlamentu poslalo specializirano državno tožilstvo (SDT) v zvezi z obtožnim predlogom zoper štiri sedanje in nekdanje člane parlamentarne komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), ki so obtoženi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic.
Obtožni predlog se nanaša na nenapovedan nadzor članov Knovsa, ko so novembra 2023 na Policiji med drugim preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim akterjem iz afere Dars.
Kriminalisti trdijo, da njihovo ravnanje predstavlja najvišjo stopnjo korupcije, saj je v primeru, da so osumljencem razkriti varovani podatki, onemogočen boj proti posebej nevarnim kaznivim dejanjem. Vloge, na podlagi katerih so opravili nadzor, pa naj bi po besedah Žaklja prejela Vrtovec in Horvat, četudi uradnih prijav, kot se je izkazalo kasneje, ni bilo.
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