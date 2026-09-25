Zadeva Knovs: SDT vložil obtožni predlog zoper Tonina

Na SDT so za portal N1 potrdili, da so v sredo na ljubljansko sodišče vložili obtožni predlog zoper nekdanjega predsednika Nove Slovenije Mateja Tonina. Potrdili so tudi, da so prejeli sklep Evropskega parlamenta, v katerem je navedeno, da so aktualnemu evroposlancu odvzeli imuniteto, saj niso našli dejstev, ki bi kazala na to, da bi bil namen sodnega postopka "škodovati politični dejavnosti obdolženca".

Za N1 so še povedali, da so predlagali združitev postopkov zoper Tonina in trojico njegovih kolegov iz NSi; infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca, poslanca Janeza Žaklja in nekdanjega poslanca Jožefa Horvata.

Evroposlanci so v preteklem tednu s 304 glasovi za in 306 proti zavrnili poročilo parlamentarnega odbora za pravne zadeve (Juri), v katerem so njegovi člani predlagali, da se slovenskemu evroposlancu imunitete ne odvzame. Tako je Tonin v zadevi Knovs ostal brez imunitete.