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Slovenija

Zadeva Knovs: SDT vložil obtožni predlog zoper Tonina

Ljubljana, 25. 09. 2026 13.12 pred 57 minutami 2 min branja 32

Avtor:
M.S.
Matej Tonin

Specializirano državno tožilstvo je zoper evroposlanca Mateja Tonina iz NSi vložilo obtožni predlog. Predlagali so tudi združitev s postopkom zoper ostale obdolžene v zadevi Knovs.

Na SDT so za portal N1 potrdili, da so v sredo na ljubljansko sodišče vložili obtožni predlog zoper nekdanjega predsednika Nove Slovenije Mateja Tonina. Potrdili so tudi, da so prejeli sklep Evropskega parlamenta, v katerem je navedeno, da so aktualnemu evroposlancu odvzeli imuniteto, saj niso našli dejstev, ki bi kazala na to, da bi bil namen sodnega postopka "škodovati politični dejavnosti obdolženca".

Za N1 so še povedali, da so predlagali združitev postopkov zoper Tonina in trojico njegovih kolegov iz NSi; infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca, poslanca Janeza Žaklja in nekdanjega poslanca Jožefa Horvata.

Evroposlanci so v preteklem tednu s 304 glasovi za in 306 proti zavrnili poročilo parlamentarnega odbora za pravne zadeve (Juri), v katerem so njegovi člani predlagali, da se slovenskemu evroposlancu imunitete ne odvzame. Tako je Tonin v zadevi Knovs ostal brez imunitete.

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Član politične skupine Evropske ljudske stranke je v prvem odzivu odločitev kolegov pripisal zmedi pri glasovanju in napačnemu razumevanju sklepa. Kasneje je sporočil še, da sta dva poslanska kolega v parlamentarni sistem poslala popravek glasovanja, kar pa na koncu sicer ni spremenilo izida.

Med obdolženimi je tudi aktualni minister Jernej Vrtovec.
Med obdolženimi je tudi aktualni minister Jernej Vrtovec.
FOTO: Bobo

Kaj mu očitajo?

Zahtevo za odvzem poslanske imunitete Toninu je Evropskemu parlamentu poslalo specializirano državno tožilstvo (SDT) v zvezi z obtožnim predlogom zoper štiri sedanje in nekdanje člane parlamentarne komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), ki so obtoženi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic.

Obtožni predlog se nanaša na nenapovedan nadzor članov Knovsa, ko so novembra 2023 na Policiji med drugim preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim akterjem iz afere Dars.

Kriminalisti trdijo, da njihovo ravnanje predstavlja najvišjo stopnjo korupcije, saj je v primeru, da so osumljencem razkriti varovani podatki, onemogočen boj proti posebej nevarnim kaznivim dejanjem. Vloge, na podlagi katerih so opravili nadzor, pa naj bi po besedah Žaklja prejela Vrtovec in Horvat, četudi uradnih prijav, kot se je izkazalo kasneje, ni bilo.

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matej tonin sdt obtožni predlog

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KOMENTARJI32

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Vrhovni poveljnik
25. 09. 2026 14.10
Mojstri korupcije v boju za Slovenijo.
Odgovori
0 0
yss
25. 09. 2026 14.08
Sedaj lahko testirajo SKOK.. na lastnih kadrih, da vidimo, kako to deluje v praksi..
Odgovori
+2
2 0
Jak Tobim
25. 09. 2026 14.06
tako kot pri kavaškem (nekaj takega) klanu? je to hujši zločin kot tam?
Odgovori
+1
1 0
FETS LUCK
25. 09. 2026 14.00
Tonin ima neverjetno srečo. SKOK bo zdaj pohitril postopek. Še bo zanimivo.
Odgovori
-1
1 2
macolagobec
25. 09. 2026 13.59
Jah, Tonin jo bo fasal. Bo dobil ponudbo, da proba razformirati vladno koalicijo, potem ga mogoče ne bodo obsodili. V nasprotnem primeru pa bodo obsodili vse štiri. Levi imajo sodstvo pod svojo kontrolo.
Odgovori
-5
1 6
Diabloss
25. 09. 2026 14.04
vse imajo levi pod kontrolo a vsi direktorji so desni
Odgovori
+1
2 1
robi1971
25. 09. 2026 13.55
Vse je samo predstava za javnost. Verjemite, da se nikomur (ne levim, ne desnim, ne rumenim, ne rdečim, NIKOMUR !!!!) ne bo nič zgodilo. Preveč informacij o nečednih poslih imajo vsi o vseh. In če bo eden začel peti kot sinička, bo to samo bumerang, ki se bo vrnil nazaj.
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+5
5 0
Desniprepad
25. 09. 2026 13.49
Odkar je predsednik vlade, mu okostnjaki iz omare padajo ven hitreje, kot jih uspe pospraviti nazaj. 😂 Še malo, pa ne bo več vprašanje, kaj skriva omara, ampak ali je v njej sploh še prostor za obešalnike. 💀 Če bo šlo tako naprej, njegov največji politični dosežek ne bo sestavljena vlada, ampak dejstvo, da je omara sploh še na tečajih. 😂
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+2
4 2
zaba67
25. 09. 2026 13.47
kako kaj kaže pri Ribiču
Odgovori
+2
3 1
Desniprepad
25. 09. 2026 13.50
Kako zgleda mogoče je pa ribič ribico ujel :)
Odgovori
+4
4 0
Pobrskaj po svoji pameti
25. 09. 2026 13.44
Škoda, da ni Reberška zraven...
Odgovori
+5
7 2
uesa
25. 09. 2026 13.48
ne omenjaj prosim tega gobezdatorja
Odgovori
+3
5 2
igy02
25. 09. 2026 13.43
Tu gre hitreje na sodišču kot pri Holobu.
Odgovori
-4
2 6
Hudi časi
25. 09. 2026 13.49
To je zadeva izpred 5 let. Golobova afera je prišla mnogo kasneje. Upam samo, da bodo vse obravnavali enako in čim prej.
Odgovori
+1
2 1
zaba67
25. 09. 2026 13.59
tam bo Zdolšek tožil KPK v katerem so 3 z leve opcije...namestnica partnerica Forbicija, Strnadova prijateljica NPM...
Odgovori
+1
1 0
Pajo_36
25. 09. 2026 13.36
Lahko jim povemo ta svoje na referendumih. Jaz jim bom. Namesto, da so ovčke glasovale za eno Resnico, bi lahko 6 mest v parlamentu dobili Pirati. Tako ste pa par excellence glasovali za koruptivne stranke, razen ene Levice, ki kaj takega še nima...
Odgovori
+5
8 3
zaba67
25. 09. 2026 14.00
nima korupcije ima pa največjo sovražnost in odboj v levo in največje spolne afere poleg RKC....skrajna desnica in Levica povzročata največje odboje!
Odgovori
-1
0 1
uesa
25. 09. 2026 13.36
No posranec-posranca, z popom na čelu, da vidimo reakcijo. Slinavka!!
Odgovori
+5
6 1
Anion6anion
25. 09. 2026 13.33
Bodo preverjali tudi kje se nahaja izgubljeni tovornjak z maskami?
Odgovori
+10
11 1
TITO50
25. 09. 2026 13.32
Vse takoj izključiti iz politike.
Odgovori
+6
7 1
Desniprepad
25. 09. 2026 13.51
Ne bodo sam sebe izključevali ne premorejo niti kančka integritete
Odgovori
+2
3 1
Bombardirc1
25. 09. 2026 13.31
glej jih poštenjakarje...
Odgovori
+5
6 1
FrankCostello
25. 09. 2026 13.28
Teli štirje kriminalci nimajo več kaj iskati v politiki!
Odgovori
+12
14 2
uesa
25. 09. 2026 13.55
Ampak kako jim to preprečit, nesposobni ničvredneži, za nas poštenejake in delavne ljudi, ki delamo za te nesposobneže.
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+1
1 0
JApajaDAja
25. 09. 2026 13.27
vsak naj odgovarja za svoja dejanja, besede.....
Odgovori
+10
11 1
ArkaMast
25. 09. 2026 13.27
Vrtovec je od izbruha te afere izredno aroganten. Skregal bi se za 1+1=3 po njegovem. ... Gotofi ste!
Odgovori
+10
12 2
lakala28
25. 09. 2026 13.26
No,stevo, še eden poštnejak na listi prevarantov. Ga boš pozval k odstopu
Odgovori
+10
11 1
Blue Dream
25. 09. 2026 13.25
Pinokio laž ima kratke noge
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+10
11 1
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