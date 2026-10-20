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Slovenija

Zadeva Knovs: sodišče preložilo narok na december

Ljubljana, 20. 10. 2026 18.00 pred 36 minutami 2 min branja 11

Avtor:
STA M.S.
Tonin, Horvat, Žakelj, Vrtovec

Okrajno sodišče v Ljubljani je preložilo predobravnavni narok za štiri vidne predstavnike NSi v zadevi Knovs, Janeza Žaklja, Mateja Tonina, Jerneja Vrtovca in Jožefa Horvata, sklican za četrtek. Preložitev sta zahtevala dva zagovornika zaradi priprave, narok pa je zdaj predviden za 22. december, je dejal Toninov odvetnik Blaž Kovačič Mlinar.

Specializirano državno tožilstvo štirim vidnim predstavnikom NSi očita zlorabo položaja, ki naj bi jo kot poslanci zagrešili v prejšnjem mandatu državnega zbora, ko je komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), katere člani so bili, opravila nenapovedan nadzor na Policiji.

Obtožni predlog po pisanju medijev vsem štirim očita, da so zlorabili položaj s tem, ko je Knovs novembra 2023 na Policiji preverjal, ali Policija prisluškuje 15 telefonskim številkam. Med njimi so bile tudi telefonske številke nekaterih vidnih članov NSi, med drugim tedanjega prvega moža uprave Darsa Valentina Hajdinjaka.

Nadzor na Policiji so opravili Janez Žakelj, Matej Tonin, Teodor Uranič (Gibanje Svoboda) in Predrag Baković (SD). Po končanem nadzoru naj bi Žakelj in Tonin nekaterim imetnikom telefonskih številk, med njimi Hajdinjaku in Jerneju Vrtovcu, sporočila, da jim Policija ne prisluškuje. Vrtovec in Jožef Horvat na nadzoru sicer nista bila, a naj bi kot člana Knovsa sodelovala pri odločitvi o nadzoru, zato je tožilstvo obtožni predlog vložilo tudi zoper njiju.

Vsi štirje vztrajajo, da je bil nadzor na Policiji zakonit, kar naj bi se po njihovem prepričanju pokazalo tudi na sodišču. Vse skupaj pripisujejo političnemu pregonu. Tonin, ki je trenutno evropski poslanec, se je v postopku skliceval na poslansko imuniteto, a mu je Evropski parlament ni priznal.

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KOMENTARJI11

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nopino
20. 10. 2026 18.36
in kdaj bo novi narok? Verjetno za sv.nikoli, skok, skok.....
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0 0
zavetnik
20. 10. 2026 18.21
No to je zdaj novi skok a ta velja samo za opzicijo in navadne smrtnike preskok je za elito in pozicijo ter vlado kakšna bravura in kako so se zaklenjeni v boj zoper korupcijo in klientelizem vendar samo na tiskovnih konferencah
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+2
2 0
Cupko
20. 10. 2026 18.19
Delajo na tem, da bo zadeva zastarala. Časa za pripravo so imeli dovolj, vendar je potrebno zavlačevati. Izgovor z letošnjimi volitvmi pa novim referendumom jim pride prav, ker če ga izgubijo bo kriv ta “politični pregon” in da levi delajo vse, da vlada pade
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+4
4 0
Darko32
20. 10. 2026 18.18
Tukaj bomo videli scenarij poskusa prirejanja dokazov iz strani tistih, ki so obtožbo vložili. Sedaj samo rabijo malo časa, da skonstruirajo in frizi rajo dokaze. Seveda mora se prikriti neupravičena obtožba. Namreč narod mora imeti pravico in dolžnost preko neke institucije nadzirati delovanje pravne države. Tukaj pa vidimo, da se vsi razglašajo za neodvisne in sočasno vidimo, da imamo 80% korupcijo v javni upravi, sodstvu in Policiji. Javna skrivnost je, da se spisi in dokazi prirejajo. Ker ne morejo nekoga obtožiti pa se gradi obtožbe na terminih, kot so nedoločen kraj, nedoločena ura in neznana oseba je nekaj nekomu dala. To pa si lahko vsak, kateri ima vsaj malo žlehnobe v sebi izmisli in dobivamo takšne zgodbe, kot jih beremo in poslušamo.
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-2
1 3
Ali63
20. 10. 2026 18.22
Obravnave so javne, lahko se jih udeležiš. Potem takih neumnosti ne boš več pisal.
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+1
1 0
Trikrat cepljen
20. 10. 2026 18.15
Pa ene stvari ne morejo normalno speljati. ?!
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+2
2 0
biggie33
20. 10. 2026 18.14
Sodišče bo sodbo izdalo nekje do leta 2035..
Odgovori
+2
2 0
miabi
20. 10. 2026 18.18
Sam pod pogojem, da takrat ne bo desne vlade
Odgovori
-1
0 1
B1964
20. 10. 2026 18.11
Grozno,je Jansha zapovedal.
Odgovori
+5
5 0
baldahin
20. 10. 2026 18.07
Nesrečniki (Les Miserables) po slovensko.
Odgovori
+3
3 0
Bbcc12
20. 10. 2026 18.01
Skokeci na kupu.
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+4
4 0
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