Sodišče Janši dosodilo še skoraj 40.000 evrov odškodnine

Po poročanju Dnevnika, ki mu je sodišče danes potrdilo vsebino sodbe, je bilo "odločeno, da je tožena stranka dolžna tožeči stranki v roku 15 dni plačati 39.215,98 evra z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 29. 9. 2017 dalje do plačila".

Glavna obravnava tožbe Janeza Janše proti državi je sicer potekala junija letos. Janša je takrat dejal, da so mu s kazenskim pregonom in obsodbo onemogočili, da bi sodeloval v volilni kampanji, saj so ga malo pred volitvami poslali v zapor. Ponižanja pa so se nadaljevala tudi po odločitvi ustavnega sodišča. Kot je povedal, se ga še vedno marsikdaj javno obravnava, kot da je bil pravnomočno obsojen. Ob tem je izpostavil predvsem razprave in izjave koalicijskih poslancev, tudi predsednice DZ.

Država je Janši v začetku tega leta zaradi kazenskega pregona in zapora v zadevi Patria skupaj z obrestmi že izplačala 44.000 evrov odškodnine.