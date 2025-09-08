Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Sodišče Janši dosodilo še skoraj 40.000 evrov odškodnine

Ljubljana, 08. 09. 2025 13.53 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.S.
Komentarji
256

Kranjsko okrožno sodišče je zaradi kazenskega postopka v zadevi Patria predsedniku SDS Janezu Janši dosodilo še dodatnih 39.215,98 evra odškodnine. Janša je zaradi domnevnih krivic, ki naj bi jih doživel v kazenskem postopku, od države sicer zahteval okoli 900.000 evrov odškodnine. Sodba še ni pravnomočna.

Po poročanju Dnevnika, ki mu je sodišče danes potrdilo vsebino sodbe, je bilo "odločeno, da je tožena stranka dolžna tožeči stranki v roku 15 dni plačati 39.215,98 evra z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 29. 9. 2017 dalje do plačila".

Glavna obravnava tožbe Janeza Janše proti državi je sicer potekala junija letos. Janša je takrat dejal, da so mu s kazenskim pregonom in obsodbo onemogočili, da bi sodeloval v volilni kampanji, saj so ga malo pred volitvami poslali v zapor. Ponižanja pa so se nadaljevala tudi po odločitvi ustavnega sodišča. Kot je povedal, se ga še vedno marsikdaj javno obravnava, kot da je bil pravnomočno obsojen. Ob tem je izpostavil predvsem razprave in izjave koalicijskih poslancev, tudi predsednice DZ.

Država je Janši v začetku tega leta zaradi kazenskega pregona in zapora v zadevi Patria skupaj z obrestmi že izplačala 44.000 evrov odškodnine.

Janez Janša
Janez Janša FOTO: Bobo

Janšev zahtevek v višini okoli 900.000 evrov pa je bil, kot je junija povedal njegov odvetnik Franci Matoz, vezan na dolžino trajanja postopka, za katerega menijo, da ni bil zakonit, na odmevnost zadeve, na nezakonito prestajanje zaporne kazni in na to, da se kot posledica tega postopka še vedno posega v Janševo dobro ime in osebnost.

Janša je bil leta 2014 v zadevi Patria pravnomočno obsojen, a je ustavno sodišče sodbo leta 2015 razveljavilo, primer pa je nato zastaral. Janša je tako zahteval, da se mu zaradi neutemeljenega odvzema prostosti v trajanju 176 dni izplača odškodnina v višini 900.000 evrov, od tega 100.000 evrov za neupravičeno obsodbo in nezakonito prestajanje zaporne kazni ter 800.000 evrov za poseg v čast in dobro ime.

janez janša sodba patria odškodnina
Naslednji članek

Peščene muhe tudi pri nas: lišmanioza nevarna predvsem za pse

Naslednji članek

Opozicija ministru očita neuresničene obljube. Maljevac: Prvič so v ospredju ljudje, ne kapital

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (256)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Castrum
08. 09. 2025 15.32
+2
Seveda ta odškodnina še ni dokončna. Dokončna bo po vseh pritožbah na sodišča EU . Te miškulance in manevre levakov bomo na koncu vsi davkoplačevalci krepko, krepko plačali.
ODGOVORI
2 0
bc123456
08. 09. 2025 15.32
+0
KRIMINALCI --KONEC POŠTENE SLOVENIJE
ODGOVORI
1 1
Maki3322
08. 09. 2025 15.31
-1
Še prepoved kandidirati na volitvah. Finci priznali korupcijo ,Avstrijci enako samo pri nas zastaralo.
ODGOVORI
0 1
March
08. 09. 2025 15.31
Ja super! Jaz sem pa ravnokar prebral en članek "Rentna izplačila za zasluge in usluge"...
ODGOVORI
0 0
Srebrni brk
08. 09. 2025 15.30
+0
Zdaj moramo še bolj voliti gospoda Maljevca in gospoda Robija
ODGOVORI
1 1
Po možganski kapi
08. 09. 2025 15.30
+1
Točno tako ona dva sta garancija za boljše življenje v Sloveniji.
ODGOVORI
1 0
Dragica Cegler
08. 09. 2025 15.29
Kritiki štajerske Le jaj to tebe briga,Si mu posodil?
ODGOVORI
0 0
tron3
08. 09. 2025 15.29
+1
Junez je revolucionar že od malih nog, je taku, če revolucionar ni vsaj enkrat zasluženo v restu ni revolucionar, je taku, torej ker je uradna ablast nedvoumno ugotovila da revolucionar mora v rest, bi moral revolucionar odslužiti pravično kazen pro Bono, ker je revolucionar in še zraven lahko igra mučenika!!!
ODGOVORI
1 0
bc123456
08. 09. 2025 15.29
+2
sodstvo v sloveniji --- poden od podna
ODGOVORI
3 1
joc771
08. 09. 2025 15.28
+0
Ivan Gale lažni žvižgač ?
ODGOVORI
2 2
Srebrni brk
08. 09. 2025 15.29
+1
Jezen kot malo kdaj
ODGOVORI
1 0
GAYPROPAGANDA
08. 09. 2025 15.28
+2
"posledica tega postopka še vedno posega v Janševo dobro ime in osebnost.".................Kot da je problem samo to! Tip je zloben, to je največji problem! Naj gre v polno penzijo, ker nima kaj ponuditi Sloveniji, kaj šele državljanom! Tri njegove vlade to potrjujejo!
ODGOVORI
4 2
Kritikizstajerske
08. 09. 2025 15.30
+1
ima...same laži in podtikanja. tega pa ne rabimo
ODGOVORI
1 0
Rožle Patriot
08. 09. 2025 15.28
+1
Lewaki se nam še kar sprenevedajo in zgražajo. Naj vas samo spomnim .. !!! -- " Na neznanem kraju, ob neznanen času in na neugotovljen način..." !!!
ODGOVORI
2 1
komarec
08. 09. 2025 15.32
-1
Lewaki ti vladajo ker desni niso sposobni in ne znajo priti na oblast in to bo trajalo še dogo.
ODGOVORI
0 1
Pamir
08. 09. 2025 15.28
+0
Odkod in kdo je ta čimpanz na fotki zgoraj?
ODGOVORI
1 1
Taubi999
08. 09. 2025 15.27
+0
Ne samo da se ga še zdaj obravnava. Obravnavalo se ga bo, dokler bo živ. In prav je tako.
ODGOVORI
1 1
Zemljak Balki
08. 09. 2025 15.27
+3
Predlagam.sodišču da janši pošlje sodbo v priporočenem pismu...tokrat bi jo znal prevzet....zraven pa djte še en list z rezultati 2 svetovne vojne...pa to
ODGOVORI
4 1
joc771
08. 09. 2025 15.27
+2
ta portal mislim, da ni še poročal: Afera maske: postopek KPK proti Počivalškovi svetovalki zastaral.
ODGOVORI
3 1
gas-112
08. 09. 2025 15.26
+2
prijatu je reku, da so za janšo edino zdravilo batine, 3 x na dan
ODGOVORI
4 2
Rožle Patriot
08. 09. 2025 15.30
+1
... zate imamo že pripravljeno porcijo solzivca in vodni top .. si prvi na spisku .. !!!
ODGOVORI
1 0
Yon Dan
08. 09. 2025 15.26
+4
Kaj ko se je v času Covida pokazal, komu je prodal in je izdal Slovenijo in izvajal teror.
ODGOVORI
6 2
Srebrni breg
08. 09. 2025 15.25
+2
Na deželnem sodišču na Dunaju se je z izrekom sodbe končalo sojenje v zadevi Patria. Sodnica Marion Zöllner je prvoobtoženega Wolganga Riedla spoznala za krivega podkupovanja in ga obsodila na tri leta zaporne kazni, od tega dve leti pogojno, poroča Delo. Hkrati bo moral plačati 850.000 evrov kazni zaradi davčne utaje, saj od visokih provizij, ki jih je prejel od Patrie, ni ustrezno odvedel davkov................tako se je godilo na Avstrijskem sodišču glede Patrie in Riedla. Na naših pa se dobi nagrada za barabinstvo.
ODGOVORI
6 4
gggg1
08. 09. 2025 15.33
Tudi naše sodišče je obsodilo Jureta Cekuto (to je tisti J iz slavnega finskega filma). Cekuta pa je bil znani Kučanov pomočnik/zaupnik. Torej, zadeva je problematična za nekoga drugega kot pa si v svojem komentarju želel predstaviti.
ODGOVORI
0 0
Mici 270
08. 09. 2025 15.25
+1
lopovi
ODGOVORI
2 1
Rožle Patriot
08. 09. 2025 15.25
-2
Lewaki, nekaj naj vam bo jasno. Dokler bosta Holobinjo in LJ Ćarapan na prostosti, .. .. bo še vedno Krivosodje !!!
ODGOVORI
2 4
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215