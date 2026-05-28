Zadeva Trenta: višje sodišče potrdilo oprostilno sodbo

Koper, 28. 05. 2026 10.39 pred 31 minutami 2 min branja 69

Avtor:
STA D.L.
Janez Janša po oprostilni sodbi

Višje sodišče v Kopru je potrdilo sodbo celjskega okrožnega sodišča iz aprila lani ter predsednika SDS in novoimenovanega predsednika vlade Janeza Janšo ter soobtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja oprostilo očitkov za zlorabo položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti.

FOTO: Aljoša Kravanja

Specializirano državno tožilstvo je pritožbo na višje sodišče vložilo po tem, ko prvostopenjsko sodišče ni pritrdilo njegovim očitkom, da naj bi šlo za tipičen primer korupcije.

Tožilstvo je predsedniku SDS Janezu Janši očitalo, da je leta 1992 kupil parcelo v Trenti, nato pa jo prodal podjetju Eurogradnje, ki ga je takrat vodil Klemen Gantar, po konkretno višji ceni. Eurogradnje so kmalu zatem zemljišče prodale podjetju Imos pod takratnim vodstvom Branka Kastelica, slednje pa je Janši leta 2005 prodalo trisobno stanovanje v Ljubljani. Janša naj bi si pri tem nakupu pomagal s preplačilom Eurogradenj za parcelo v Trenti.

Celjsko sodišče lani ni pritrdilo očitkom tožilstva, da naj bi šlo pri teh poslih za tipičen primer korupcije.

Sodni postopek se je leta 2024 začel skoraj dve desetletji po izpeljavi posla. Tožilstvo je za Janšo in Kastelica predlagalo po dve leti zapora, za Gantarja pa je tožilec predlagal enoletno pogojno zaporno kazen s preskusno dobo treh let. Specializirano državno tožilstvo je ob tem predlagalo še odvzem nezakonito pridobljenega premoženja.

Prva je zadevo pod drobnogled vzela Komisija za preprečevanje korupcije, ki je v začetku leta 2013 policiji prijavila sum kaznivega dejanja. Istega leta je policija vložila kazensko ovadbo, leto dni pozneje se je začela kar pet let trajajoča sodna preiskava. Vrhovno sodišče je ob tem primer na zahtevo obrambe iz Ljubljane preneslo v Celje. Sodišče je, kot omenjeno, vse vpletene spoznalo za nedolžne.

KOMENTARJI69

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

kivzfccz
28. 05. 2026 11.33
Kdor bo sedaj javno kome t
HeavyDxxx
28. 05. 2026 11.32
Za crknit res. Komunisti , udbaši, ven iz Slovenije!
luckyss.1
28. 05. 2026 11.31
Končno levo sodišče enkrat sodilo pošteno.
Maki3322
28. 05. 2026 11.30
Pri Patriji pa zastaralo . Finci priznali korupcijo, Avstrici kaznovali Rigla, Slovenija pa zataralo.
MiskoPol
28. 05. 2026 11.30
Ta sodba je znak vsem županom, da odslej lahko nek svoj travnik, vreden 10 tisoč €, prodajo neki firmi za 100 tisoč € in potem čisto po naključju ta firma dobi v tej občini večmilijonski posel.
Tine990
28. 05. 2026 11.30
Še je upanje za SLO. Samo še Goloba, Alenko, Asteo,... V zapor in svet bo lepsi!!! Lepo so si zgardili luksuzni zapor!!!
BroNo1
28. 05. 2026 11.30
Od začetka jasno, ker to sploh ni bilo za pregon….plus tega koliko se osebi uniči življenje. Škoda denarja za take stvari!!!
manga
28. 05. 2026 11.30
Berem da je Slovenija poklicala na pogovor ruskega diplomata v Sloveniji zaradi " groženj" Kijevu.MZZS se ni oglasilo zaradi smrti več kot 20 študentov ki so jih Ukrajinci umorili.Logično bi bilo da Rusija zapre tovarno zdravil Krko ?
simc167
28. 05. 2026 11.30
A za izdajo in klicanje izraelskih vohunov mu ne mislijo sodit? A to je zdaj normalno?
Bonaventura
28. 05. 2026 11.31
izdajo koga ? petih koruptivnih posameznikov ? pravica in dolžnost vsakega....
Watcherman
28. 05. 2026 11.31
In ti to zagotovo veš,da je bilo tako kajne phahaha?.
peglezn
28. 05. 2026 11.29
Sodni postopek se je leta 2024 začel skoraj dve desetletji po izpeljavi posla. Prosim leve za logično obrazložitev. Po moje je levakom čisto ustrezalo, da so zadevo 20+ let vlačili po medijih in krepili lik "grdega Janeza". In zakaj že, ker je zadevo kupil in dražje prodal - tako kot čisto vsi, ki so kadarkoli kupili kakršno koli nepremičnino. Pravna država, pa to.
MESE?AR
28. 05. 2026 11.29
Mene bi vprašali, ker se že ves čas smejim tem sodnikom. Oni bi odvzeli nezakonito pridobljeno premoženje ? Kaj pa je pri prodaji lahko kaj nezakonito ? Kupiš, plačaš in greš !
Watcherman
28. 05. 2026 11.29
Zakaj ne bi dobil oprostilne sodbe za nekaj kar ni zagrešil logično.Lp
Pikopiko
28. 05. 2026 11.28
170 ovadb so rdeči sproducirali zoper njega. Vse padejo tik pred Evropskim sodiščem. Torej vam je jasno, da je to samo pritisk na človeka. 170 ovadb brez obsodbe, barabe rdeće tožilkso sodniške. Ne morem drugače reči kot barabe rdeče.
simc167
28. 05. 2026 11.27
KRIVOSODJE. 🤮🤮🤮🤮
suleol
28. 05. 2026 11.27
a dona ni golwza pa polija pred sodiscem, ker so vedli da ga bojo oprostil
matjan22
28. 05. 2026 11.27
Lopov bo vedno lopov ne glede na to če se ga oprosti neki razlog je že bil tukaj je to da je znal skriti kaznivo dejanje
MESE?AR
28. 05. 2026 11.30
Malo bolj si odpri oči !
Watcherman
28. 05. 2026 11.32
Nimaš pojma.
Pikopiko
28. 05. 2026 11.26
15 let so ga rdeče barabe vlačile po sodiščih, 15 let pokvarjenci, pokvarjeni do amena.
Julijann
28. 05. 2026 11.25
Za koliko kdo kaj kupi in proda je njegova stvar, sploh, če se odvede davek.
suleol
28. 05. 2026 11.24
sej se ga nihce ne upa obtozit nic novega, ko je pa zoran oproscen pa korupcija haha pravlce
a res1
28. 05. 2026 11.24
Zvesti državljavi Slovenije dvigujemo priporočeno pošto. A ta...,pa še v zaporu je bil. Razumi, če moreš.
