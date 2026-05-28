Zadeva Trenta: višje sodišče potrdilo oprostilno sodbo

Specializirano državno tožilstvo je pritožbo na višje sodišče vložilo po tem, ko prvostopenjsko sodišče ni pritrdilo njegovim očitkom, da naj bi šlo za tipičen primer korupcije.

Tožilstvo je predsedniku SDS Janezu Janši očitalo, da je leta 1992 kupil parcelo v Trenti, nato pa jo prodal podjetju Eurogradnje, ki ga je takrat vodil Klemen Gantar, po konkretno višji ceni. Eurogradnje so kmalu zatem zemljišče prodale podjetju Imos pod takratnim vodstvom Branka Kastelica, slednje pa je Janši leta 2005 prodalo trisobno stanovanje v Ljubljani. Janša naj bi si pri tem nakupu pomagal s preplačilom Eurogradenj za parcelo v Trenti.

Celjsko sodišče lani ni pritrdilo očitkom tožilstva, da naj bi šlo pri teh poslih za tipičen primer korupcije.

Sodni postopek se je leta 2024 začel skoraj dve desetletji po izpeljavi posla. Tožilstvo je za Janšo in Kastelica predlagalo po dve leti zapora, za Gantarja pa je tožilec predlagal enoletno pogojno zaporno kazen s preskusno dobo treh let. Specializirano državno tožilstvo je ob tem predlagalo še odvzem nezakonito pridobljenega premoženja.

Prva je zadevo pod drobnogled vzela Komisija za preprečevanje korupcije, ki je v začetku leta 2013 policiji prijavila sum kaznivega dejanja. Istega leta je policija vložila kazensko ovadbo, leto dni pozneje se je začela kar pet let trajajoča sodna preiskava. Vrhovno sodišče je ob tem primer na zahtevo obrambe iz Ljubljane preneslo v Celje. Sodišče je, kot omenjeno, vse vpletene spoznalo za nedolžne.