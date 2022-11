Zadnja anketa kaže, da bodo na trojnem referendumu prevladali argumenti za

Kakšne rezultate lahko pričakujemo na referendumskem trojčku v nedeljo? V SDS so prepričani, da bo to odločanje o slabih in škodljivih zakonih, ki jim je treba nasprotovati. Vladajoča koalicija pa pravi: glas ZA bo glas za prihodnost, ki so ji volivci prižgali zeleno luč že na parlamentarnih volitvah.

Pri zavrnitvenih referendumih pomembno šteje tudi kvorum. Tu veljata dve preprosti pravili. Da zakon pade, mora proti glasovati večina volivcev, ki so veljavno glasovali. Hkrati pa mora proti glasovati vsaj petina vseh volilnih upravičencev.

Da se bodo trojnega referenduma verjetno oziroma zelo verjetno udeležili, pravi 44 odstotkov vprašanih. To je torej nekakšna zgornja meja udeležbe, ki jo lahko pričakujemo v nedeljo.

Soočenje Janše in Goloba

Tik pred trojnim referendumom se bosta sicer nocoj ob 21.15 na POP TV prvič po aprilskih volitvah na to temo soočila aktualni in nekdanji predsednik vlade Robert Golob in Janez Janša. Kakšni so argumenti dveh daleč najbolj ključnih politikov v tej kampanji za trojni referendum? To je tudi test zaupanja za njiju, pa tudi za vlado in SDS. Kdo komu nagaja, kdo koga pošilja v pokoj, kdo koga na volišča? In kakšni bosta njuni potezi, če jima volivci in volivke ne dajo zaupnice? Ne zamudite!