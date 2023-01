Zadnja faza reorganizacije Golobove vlade, oči uprte predvsem v tri nove resorje

Reorganizacija vlade Roberta Goloba prehaja v zadnjo fazo. Ta teden bo koalicija z večino v državnem zboru predvidoma brez presenečenj zakoličila odločitev, da ministrsko zasedbo razširi. "Kar se tiče povečevanja delovnih mest oziroma novega zaposlovanja je bilo že večkrat rečeno, da se te kvote ne bodo povečevale, ampak bodo ostale takšne, kot so. Prišlo bo pa do določenih prerazporeditev," situacijo komentira predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.

Oči so uprte zlasti v tri povsem nove resorje, in sicer za visoko šolstvo, znanost in inovacije, za okolje, podnebje in energijo ter za solidarno prihodnost. Simon Maljavec z bodočima državnima sekretarjema Klemnom Ploštajnerjem in Luko Omladičem obljublja 20 tisoč novih najemnih stanovanj.