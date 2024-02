Reševanje poškodovanega jamarja se bo zavleklo

Jamarski reševalec in vodja intervencije Damijan Šinigoj je 24ur.com povedal, da reševanje še vedno poteka. Ponoči jim je na roke uspelo razširiti najhujšo ožino, ki je oteževala reševalno akcijo. Šinigoj nam je zjutraj povedal, da bi nato reševanje, če ne bo zapletov, trajalo še približno uro ali uro in pol. A po zadnjih informacijah se bo reševanje zavleklo, saj so morali zaradi slabega zdravstvenega stanja poškodovanca izvlek prekiniti.

Kot je za Televizijo Slovenija povedal vodja jamarske reševalne službe Walter Zakrajšek, jamarju ob vsakem premiku postane slabo, zato se je zdravnik odločil, da bo potreben transport na reševalnih nosilih. To bo podaljšalo čas reševanja.

Zdravnik se je sicer v zgodnjih jutranjih urah spustil do poškodovanca. Po zadnjih podatkih si je jamar poškodoval zapestje in rebra, zaradi česar težko diha. Šinigoj je še povedal, da se je jamar ponoči spočil, oskrbovalna ekipa jamarjev mu je namreč uredila bivak ter mu prinesla grelne odeje, vodo in hrano.