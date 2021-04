Zadnja priložnost za nakup apartmaja Residence Portorož

Da brezskrbna in svobodna izbira počitniške destinacije ni nekaj samoumevnega, smo prvič spoznali lani, ko je novi koronavirus začel svoj pohod po svetu. Tudi obeti za letos niso najboljši, zato bomo morali začeti o počitnicah razmišljati drugače. Morda je skrajni čas za premišljene investicije, ki nam bodo zagotovile brezskrbne in predvsem varne počitnice v Sloveniji.

Kljub cepivom

Počitniški načrti so v teh koronskih časih vedno bolj obsojeni na negotovost. Kljub razvitim cepivom, ki so konec lanskega leta obetali skorajšnjo vrnitev v nekdanjo normalnost, s katero bi se znova svobodno potovalo po svetu, pa bomo očitno morali še lep čas sobivati z virusom. Zadnje novice o tem, kako nekatere demokratične države uvajajo celo visoke denarne kazni za tiste, ki bodo turistično potovali v tujino, so v naše potovalne načrte zasejale še dodaten dvom in negotovost. Zakaj torej ne bi poiskali alternative in si tako omogočili enostavno počitnikovanje na slovenski obali brez birokracije in zapletov? Odgovor je investicija v katerega od zadnjih še razpoložljivih apartmajev v naselju

Residence PortorožNaravne lepote Slovenije ne pustijo ravnodušnega še tako razvajenega tujega popotnika, zato ni nič čudnega, da našo državo uvrščajo med najbolj privlačne in varne destinacije za potovanja v času po epidemiji. Nam je vsa ta lepota, ki jo morda premalo cenimo, na dosegu rok. Marsikdo v teh časih razmišlja o lastnem počitniškem stanovanju na mirnem kotičku slovenske obale, ki pa je turistično že precej zasičena. Vseeno se še vedno najdejo redki skriti kotički. Takšna počitniška oaza je na začetku Portoroža, tik ob Marini Portorož, kjer se v družbi jaht in čolnov v mirnem in varnem zavetju obmorske pokrajine razpira Residence Portorož. Manjše naselje s sedmimi stolpiči apartmajev vas bo takoj prevzelo s čarobnim morskim razpoloženjem. Prefinjena sredozemska arhitektura se odlično spaja z modrino neba in neskončnim valovanjem morja le nekaj korakov stran.