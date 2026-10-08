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Slovenija

Zadnja priložnost za predčasno glasovanje pred referendumom

Ljubljana, 08. 10. 2026 06.22 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Predčasno glasovanje na referendumu

Predčasno glasovanje pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih je mogoče še danes. Volivci lahko glas oddajo na enem od 99 volišč med 7. in 19. uro.

Predčasno glasovanje poteka od torka do danes, vsak dan med 7. in 19. uro. Prvi dan se je po podatkih okrajnih volilnih komisij predčasnega glasovanja udeležilo 21.277 volivk in volivcev oziroma 1,25 odstotka vseh volilnih upravičencev. Za primerjavo, na zakonodajnem referendumu o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja se je prvi dan predčasnega glasovanja udeležilo 0,55 odstotka vseh volivcev, na zakonodajnem referendumu o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti pa 0,39 odstotka.

Volivci lahko glas oddajo na enem od 99 volišč po državi. Na območju Upravne enote Ljubljana volišča za predčasno glasovanje niso več organizirana na eni skupni lokaciji za vse volilne okraje, to poteka na različnih lokacijah. To je sicer po navedbah pobudnikov referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi povzročilo nekaj zmede med volivci.

Predčasno glasovanje na referendumu
Predčasno glasovanje na referendumu
FOTO: Bobo

Volivci lahko predčasno glasujejo le v okraju stalnega prebivališča, prijava na predčasno glasovanje ni potrebna, volivci potrebujejo le osebni dokument za identifikacijo.

V nedeljo, 11. oktobra, pa bo glasovanje potekalo na 2984 rednih voliščih in 88 voliščih omnia za glasovanje izven svojega volilnega okraja. Na sedežih diplomatsko-konzularnih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije pa bo odprtih 30 volišč.

DZ je namreč za 11. oktober razpisal štiri referendume. Zakonodajni referendum bo potekal o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, torej bodo volivci glasovali za uveljavitev ali zavrnitev že sprejetega zakona. Trije posvetovalni referendumi pa bodo o ukinitvi prispevka za RTVS, o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbenokoristnim delom ter o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Izid treh posvetovalnih referendumov ni zavezujoč.

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