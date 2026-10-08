Zadnja priložnost za predčasno glasovanje pred referendumom

Predčasno glasovanje poteka od torka do danes, vsak dan med 7. in 19. uro. Prvi dan se je po podatkih okrajnih volilnih komisij predčasnega glasovanja udeležilo 21.277 volivk in volivcev oziroma 1,25 odstotka vseh volilnih upravičencev. Za primerjavo, na zakonodajnem referendumu o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja se je prvi dan predčasnega glasovanja udeležilo 0,55 odstotka vseh volivcev, na zakonodajnem referendumu o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti pa 0,39 odstotka.

Volivci lahko glas oddajo na enem od 99 volišč po državi. Na območju Upravne enote Ljubljana volišča za predčasno glasovanje niso več organizirana na eni skupni lokaciji za vse volilne okraje, to poteka na različnih lokacijah. To je sicer po navedbah pobudnikov referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi povzročilo nekaj zmede med volivci.