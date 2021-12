Za že drugo interpelacijo Aleša Hojsa predvidenih kar 17 ur razprave

"Protesti prejšnji torek: izstrelili so 400 kanistrov solzivca, vodni top je po Ljubljani šprical že ob petih popoldan, to je bila zgolj kaplja čez rob. To, kar vidimo, da počne minister Hojs, ni od včeraj," je opozoril Luka Mesec.

Po nekaj nesoglasjih, da Levica z interpelacijo solira, so se pod njo kmalu vendarle podpisali vsi poslanci koalicije KUL. Čeprav v tem mandatu nobena nezaupnica ministru še ni uspela, pred 17-urno razpravo še ne mečejo puške v koruzo.

"Vsakokrat je nov dan in vsakokrat se lahko zgodi kakšen preobrat, tudi na podlagi argumentov. Mi imamo za to interpelacijo ministra Hojsa seveda argumentov na pretek," je povedal Rudi Medved iz stranke LMŠ.

Strnili so jih v sedem točk. Poleg prekomerne uporabe sile na protestih ministru očitajo ustvarjanje izrednih razmer, omejevanje človekovih pravic, politizacijo in militarizacijo Policije, ponižujoč odnos do javnosti, nezakonito zaposlovanje v Policiji in sum storitve kaznivega dejanja ob aferi Glupi davki.

"Ocenjujemo, da gre pri interpelaciji za nek politični manever, seveda legitimen, vendar preusmerjanje pozornosti in razvnemanje strasti," je oktobra povedala Monika Gregorčič (SMC). Andrej Černigoj iz NSi pa: "Šele na podlagi temeljite preučitve interpelacije bomo podali našo odločitev."

Uradno naj bi jo v NSi sprejeli jutri tekom razprave. Podpisani pod interpelacijo morajo za njen uspeh na svojo stran zvabiti še tri poslance.