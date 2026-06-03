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Slovenija

Golob: Pred krizami se nismo nikoli umaknili

Ljubljana, 03. 06. 2026 11.21 pred 6 minutami 4 min branja 72

Avtor:
K.H. STA
Zadnja seja Golobove vlade

Vlada pod vodstvom prvaka Svobode Roberta Goloba, ki opravlja tekoče posle, se je sestala na svoji zadnji seji. Vlada je mandat začela 1. junija 2022 z napovedmi strukturnih reform. Ministri iz kvote Svobode so ob prihodu na vlado ocenili, da so delali dobro in svoje resorje zapuščajo v dobri formi. Na sejo pa ni bilo ministrov iz kvote SD, ki naj bi bili službeno odsotni.

Po zadnji seji vlade so predsednik vlade v odhodu Robert Golob ter podpredsedniki vlade – minister Matej Arčon, minister za delo in socialne zadeve Luka Mesec ter minister za finance Klemen Boštjančič predstavili ključne ukrepe, ki jih je Golobova vlada sprejela "za stabilno, razvojno in odporno Slovenijo"

Arčon je ocenil, da je med mandatom odhajajoče vlade Slovenija postala "država, v kateri je lepše in bolje živeti". Spomnil je na požare na Krasu julija 2024 in nakup air traktorjev. "Mislim, da je to, kar smo naredili z nakupom teh letal vzorčen primer tega, kaj je storila ta vlada," je dejal. Spomnil je tudi na božičnico, ki so jo po njegovih besedah nekateri dobil prvič v življenju. 

"Če smo kdaj spremenili smer ali traso, pa nikoli nismo spremenili svojih vrednot," je dejal Arčon, ki je ob koncu dejal, da je imel veliko čast, da je bil govorec in minister v tej vladi. Novinarske konference in seje vlade se ni udeležila podpredsednica ministrica za zunanje zadeve, Tanja Fajon, ki je po besedah Arčona službeno odsotna. Golob je dodal, da je v tujini.

Minister Mesec je ocenil, da je Slovenija "v bistveno boljši kondiciji", kot so jo prevzeli. Prepričan je, da je vlada pokazala, da lahko gospodarski razvoj in blaginja hodita z roko v roki.

"Slovenija je zelo dobro stoječa država z zelo visoko blaginjo in visoko kakovostjo življenja," je dejal Mesec, ki je med drugim poudaril, da je bila vladna politika usmerjena v rast plač.

Posamezni ministri o zadnji seji vlade

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je ob prihodu na sejo med dosežki svojega resorja izpostavila rekordna vlaganja v infrastrukturo, končanje drugega tira, zaključevanje železniške postaje v Ljubljani, premik tretje razvoje osi z mrtve točke in nov zakon o letalstvu. Dodala je, da se je zelo trudila, da bi se skrajšali roke izvedbe projektov, "pa je bila stroka enotno proti temu, da bi se delalo ponoči ali pa da bi bil rok izvedbe merilo pri izbiri izvajalcev". "Tako da tukaj pa mojemu nasledniku iskreno želim srečno roko," je dejala. Meni, da bo Jernej Vrtovec dober minister, saj področje pozna.

Tudi minister za obrambo Borut Sajovic je med dosežki svojega mandata izpostavil rekordna vlaganja v obrambo, varnost in odpornost države. "Predvsem pa se mi zdi, da je to področje, ki ga nisem in nismo politizirali, saj varnost ni leva in desna," je dejal. V mandatu ne bi naredil nič drugače, svojemu nasledniku Valentinu Hajdinjaku pa želi dobro delo v interesu varnosti vseh državljanov.

Ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić je ocenila, da so na ministrstvu vodili uravnoteženo kmetijsko politiko, bili zelo proaktivni in ministrstvo ponovno oživili. Ocenjuje, da se bo po primopredaji poslov "zgodil status quo, desni populizem in helikoptersko podeljevanje denarja". "Glede na to, da so zame na začetku mandata, kljub moji izobrazbi in izkušnjam na področju kmetijstva, ocenjevali, da stopal v izredno velike čevlje, (...) mislim, da so ti čevlji za njega še nekoliko večji," je dejala glede bodočega ministra Janeza Ciglerja Kralja, ki mu želi vso srečo.

Vlada prvaka Svobode Roberta Goloba, ki jo je ta oblikoval še s SD in Levico, je mandat nastopila 1. junija 2022. Po prvi vladi Janeza Janša pa bo to šele druga vlada v zgodovini samostojne države, ki ji je uspelo celotni štiriletni mandat izpeljati v nespremenjeni koalicijski sestavi ter brez hujših pretresov ali resnih koalicijskih kriz. Zvrstilo se je sicer kar nekaj menjav na ministrskih mestih, skupno 11. Zamenjali sta se tudi vodstvi obeh manjših partneric.

Levosredinska koalicija je mandat nastopila z obljubami o "normalizaciji države po vladi Janeza Janše" in s smelimi napovedmi strukturnih reform. Kot ključno so pri tem partnerji postavili zdravstveno reformo, pri čemer jim je na koncu uspelo čez parlamentarno sito spraviti nekaj reformnih zakonov. Med njimi je bil ključni zakon, ki je razmejil javno in zasebno zdravstvo, ter naletel na oster odziv zdravnikov.

Med pomembnejšimi reformami je tudi prenova plačnega sistema javnega sektorja, ki se je postopoma začela uveljavljati z letom 2025, pod streho jim je uspelo spraviti tudi pokojninsko reformo. Po dolgoletnih prizadevanjih se je začelo tudi vzpostavljanje tretjega stebra socialne varnosti, ki ga je predvidel zakon o dolgotrajni oskrbi. A so ga vseskozi spremljale težave, ki bodo počakale tudi prihajajočo vlado.

Vlada je sicer že ob začetku mandata morala zagristi tudi v spopadanje z draginjo in energetsko krizo, ta izziv je ob vojni v Iranu zaznamoval iztek tudi njenega mandata. Eden večjih izzivov je bila tudi sanacija po katastrofalnih poplavah, ki so v drugem letu vlade prizadele državo.

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KOMENTARJI72

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deny-p
03. 06. 2026 12.39
A je kaj udarjal po pultu....🤣
Odgovori
0 0
zajebant1
03. 06. 2026 12.38
Bay bay pokvarjenci
Odgovori
0 0
Samo navijač
03. 06. 2026 12.35
Vsak pa ki naredi minus hm placaj uz svonega zepa ali pa rest. Potem bi pa pri volitvah bilo teh ksihtov občutno manj.
Odgovori
+3
3 0
Apbijd
03. 06. 2026 12.35
Patetičen...
Odgovori
+2
2 0
Artechh
03. 06. 2026 12.34
Ste ste. Komdiant je odstopil pred covidom
Odgovori
+4
5 1
Samo navijač
03. 06. 2026 12.33
Ok. Zdaj pa potegnat črto in da se vidi od do !!! Bilanca zacetek, konec. Predam naslednjemu in isti postopek.
Odgovori
+3
3 0
machine
03. 06. 2026 12.31
Janša je agent Kučana. Z Janšo se kontrolira in uničuje desnica.
Odgovori
-4
0 4
St. Gallen
03. 06. 2026 12.32
Marija Terezija je cenila ravno znanje Janse
Odgovori
+2
2 0
yss
03. 06. 2026 12.30
Bomo videli...... kaj bo ostalo od Janševe vlade..
Odgovori
-5
3 8
Finfer
03. 06. 2026 12.30
Zadnjo sejo bi morali imeti na pokopališču propadlih politikantov ne pa da ustvarjajo dodatne stroške in zgubo ki so jo delali zadnja štiri leta in kradli denar poštenim delavcem in upokojencem !!
Odgovori
+8
10 2
patria
03. 06. 2026 12.30
Če mislite resno se morate že sedaj pripravljati na naslednje volitve.
Odgovori
+3
4 1
luckyss.1
03. 06. 2026 12.30
Naj se začne življenje z nižjimi davki.
Odgovori
+4
5 1
okioki
03. 06. 2026 12.31
sanje so dovoljene
Odgovori
+0
2 2
motorist_mb
03. 06. 2026 12.29
Jokica in lažnivec spokaj 😡
Odgovori
+9
11 2
smetilka
03. 06. 2026 12.29
aleluja
Odgovori
+4
4 0
ptuj.si
03. 06. 2026 12.29
Kaki bluzatorji so tile trije.
Odgovori
+5
6 1
Lbllllllllllllllllllllll
03. 06. 2026 12.28
mafija
Odgovori
+4
4 0
cecen
03. 06. 2026 12.27
A to je torej tisti film, ki ga Golob ne bo gledal? Pa glavno vlogo ima v njemu. PS: Kje je pa kaj mati Nutrija zadnje dni? Ni glasa, ni stasa o njej.
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+11
12 1
misekmali
03. 06. 2026 12.25
Za poraz Svobode sta bila ključna dva dogodka. Prvič, da se Slovenija ni pridružila tožbi J. Afrike. Drugič, da je poslanka Vonta iz preiskovalne komisije več mesecev vnaprej pred volitvami javno naznanjala "šokantne" ugotovitve glede financiranja SDS. "Kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje"
Odgovori
+8
8 0
ThorStorm666
03. 06. 2026 12.23
Adijo tiranski levičarski golobizem, nikoli več
Odgovori
+12
14 2
Vakalunga
03. 06. 2026 12.23
Končno konec Jugoslavizacije, Palestinizacije in KOSOVIZACIJE Slovenije..KONČNO..)))
Odgovori
+12
13 1
nemeJungat
03. 06. 2026 12.23
Papa
Odgovori
+9
9 0
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