Zadnje deževje povzroča nove težave nad Belco

Novembrsko deževje je opozorilo na nedokončano sanacijo plazu, ki se je nad Belco sprožil pred letom dni. Močan dež je v potok znova nanosil velike količine skal in peska, ki jih zaradi varnosti iz struge redno izkopavajo, da voda ne bi prestopila bregov in ogrozila okoliških objektov. Težava bo rešena šele z izgradnjo pregrade.

"Te dni, ko smo spet doživeli kar močno deževje in posledične izlive hudourniških rek v Zgornjesavski dolini, se nam je spet zgodila nesrečna Belca, čeprav ne v taki meri kot lani," je povedal kranjskogorski župan Janez Hrovat. Po njegovih besedah je bila sanacija na srečo že v tolikšni meri izvedena, da so stanovanjski objekti zaščiteni. Zato so se te dni osredotočali predvsem na zaščito gospodarskih objektov, žage in zlasti male hidroelektrarne, ki deluje na tem območju. Plaz zasul del nove gozdne poti, ki bo nadomestila prejšnjo, ki je neprehodna "Če ne bi dodatno utrdili brežine, bi močan tok vode znova lahko povzročil kar nekaj škode," je izpostavil župan, ki upa, da bo spomladi država res poskrbela za izgradnjo pregrade oziroma zadrževalnika proda, ki je bil sprva obljubljen že za letošnjo jesen. Gre za 10 metrov visoko in 70 metrov široko pregrado, ki bi prebivalce Belce rešila skrbi. Stala naj bi več kot pol milijona evrov in naj bi jo iz sklada za naravne nesreče financirala država.

Novembrsko deževje je opozorilo na nedokončano sanacijo plazu, ki se je nad Belco sprožil pred letom dni. FOTO: POP TV

Sama sanacija območja skalnega podora v Belci poteka že eno leto, a bo po Hrovatovi oceni še dolgotrajna. Že dvakrat je bilo potrebno tudi miniranje kamnitega bloka. Konec lanskega leta so tako odstranili približno 25.000 kubičnih metrov materiala, oktobra letos pa še dodatnih 35.000 kubičnih metrov. Kljub temu se je prejšnji teden zaradi razmočenosti terena nad Belco znova sprožil zemeljski plaz. Ta sicer ni ogrožal vasi, niti ni zajezil potoka. Je pa gmota skal, peska in podrtega drevja zasula del nove gozdne ceste, ki so jo začeli graditi po tistem, ko je bila prejšnja že zaradi preteklih plazov na tem območju neprehodna. Potreba pa je zaradi dostopa do pašnikov, gozdov in vodnih objektov. 'Dokler ne bo zaplavnih pregrad, bo to stalna težava' V sredo se je tako v potok Belca znova zrušilo okoli 20.000 kubičnih metrov kamenja in skal, kar je povzročilo povišan pretok vode. Material so v minulih dneh odstranili iz potoka, z odstranjevanjem pa so zaradi močnega dežja in posledičnih novih naplavin nadaljevali tudi minulo noč, da se voda ne bi preveč dvignila in prebila postavljene zaščite ter zalila območja, je povedal poveljnik dovških prostovoljnih gasilcevIvan Orejaš.

Lanskoletni plaz na Belci. FOTO: POP TV