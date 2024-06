Zadnje javnomnenjske raziskave pred volitvami: na vrhu SDS in Gibanje Svoboda

Ob polnoči se izteče volilna kampanja pred evropskimi volitvami in posvetovalnimi referendumi, do nedelje zvečer bo nato v veljavi volilni molk. Anketa inštituta za raziskave trga in medijev Mediana za časnik Delo kaže, da bi po tri evropske poslance dobila SDS in Gibanje Svoboda. Po en mandat se obeta SD, NSi in Vesni. Medtem Parsifalova anketa, ki so jo opravili v torek, kaže, da bi za največjo opozicijsko stranko SDS glasovalo več kot 33 odstotkov opredeljenih vprašanih, za največjo vladno stranko pa slabih 20 odstotkov.