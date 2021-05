Zadnje priprave gostincev na začetek strežbe v notranjosti lokalov

Gostinci pravijo, da so gostje razumevajoči, ko gre za spoštovanje določb iz ukrepov, in tudi v prihodnje večjih zapletov ne pričakujejo.

"Imam občutek, da so gostje tudi odgovorni, se obnašajo primerno," razlaga Stevan Zec iz gostišča Portal.

In če so dopoldne v eni od gostiln pekli meso, ki ga bodo še danes gostje naročali le na terasi ali odpeljali s seboj domov, bo jutri utrip že povsem drugačen. Vrnili se bodo tudi mnogi zaposleni, ki so bili do sedaj na čakanju. "Sproti kličemo, prilagajamo se situaciji," trenutno stanje opisuje Zec.