Mineva 20 let, odkar je v veljavo vstopila uredba o prostovoljnem služenju vojaškega roka, ki je državljanom, starim med 18 in 27 let, omogočila najmanj tri mesece dolgo prostovoljno vojaško usposabljanje. Gre za enega od mejnikov, ki so pripeljali do ukinitve naborništva in približali Slovensko vojsko (SV) poklicnemu modelu.

Samo odločitev o ukinitvi vojaške obveznosti je sicer DZ sprejel leta 2002 z novelo zakona o vojaški dolžnosti, a je ta predvidevala usposabljanja nabornikov še do leta 2004. Leta 2003 pa je 2. septembra najprej zaživela uredba o prostovoljnem služenju vojaškega roka, 9. septembra pa sta takratna predsednik vlade Anton Rop in obrambni minister Anton Grizold napovedala še ukinitev naborniškega sistema služenja vojaškega roka. Tako zadnje tri generacije nabornikov niso videle notranjosti vojašnic, čeprav so bile vanje napotene.

Ladislav Lipič , ki je bil načelnik Generalštaba SV med letoma 2001 in 2006, je za STA ocenil, da se je interes mladih za služenje začel močno zmanjševati, ko sta predsednik SDS Janez Janša in takratni predsednik LDS Janez Drnovšek leta 2002 izjavila, da država ne potrebuje naborniškega sistema. "Politika je nekoliko prehitro začela to komunicirati z javnostjo in ni pomislila, kaj lahko s takšnimi izjavami povzroči," je povedal.

"Da se je vpoklicu odzvalo 650 nabornikov, so morali takrat upravni organi tako razposlati prek 3500 vpoklicev, po opravljenih zdravniških pregledih pa je precej posameznikov še odpadlo," je ponazoril. Če bi torej SV usposabljala še zadnje tri predvidene generacije nabornikov, bi v njih imela le še okoli 500 obveznikov.

"Odločitev je bila na eni strani politična, po drugi strani pa so dolgoletne izkušnje kazale, da so generacije obveznikov vse manjše," spominja profesorica obramboslovja na Fakulteti za družbene vede Maja Garb. Takoj po osamosvojitvi so bile generacije obveznikov še velike, saj so takrat služili vojaški rok tudi tisti, ki med osamosvojitvenimi procesi niso odšli na služenje vojaškega roka. Kasneje pa je bilo zaradi demografskih razlogov, možnosti civilnega služenja in slabšanja zdravstvenega stanja obveznikov vse manj. Slovenija je povrh vsega začela še proces približevanja zvezi Nato, ki je od kandidatk zahtevala vse več t. i. zunanjih nalog, za katere so bile primernejše poklicne vojske, je dodala.

S poklicno vojsko bliže Natu

Prehod na poklicno vojsko je tudi po mnenju obrambnega ministrstva bistveno zmanjšal izzive, povezane s povečevanjem števila vojakov v operacijah kriznega odzivanja in na široko odprl vrata hitrejšemu razvoju vojske v smer primerljivosti vojske z ostalimi članicami v okviru kolektivne obrambe zveze Nato, v katero smo vstopili leta 2004. Med prvimi nalogami tega približevanja pa je bila prilagoditev vojaškega izobraževanja in usposabljanja.

A prilagajanje modelom zavezništva ni minilo brez porodnih krčev. Do ukinitve obveznega služenja je bil namreč pretežni del častniške in podčastniške sestave vojske namenjen usposabljanju nabornikov. "Čez noč se ni dalo spremeniti, da bi ti isti častniki začeli usposabljati poklicne vojake," se spominja Lipič. V bolj neosebnega po zahodnem modelu se je spremenil tudi odnos podčastnika do vojaka, kar po mnenju nekdanjega načelnika Generalštaba SV ni bilo najbolj pisano na kožo mentaliteti slovenskega vojaka.