Zadnjega risa letos, ki bo reševal slovensko populacijo, so poimenovali po legendi med lovci in gozdarji

Kot so sporočili iz Zavoda za gozdove Slovenije, so ime izbrali v poklon slovenskemu profesionalnemu lovcu in gozdarju Maksu Konečniku, ki je leta 1973 skrbel za doseljene rise s Slovaške. O Maksu Konečniku so pripravili tudi dokumentarni film, v katerem gospod pripoveduje zanimive zgodbe iz kočevskih gozdov.