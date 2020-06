Zadnji čas za izjavo za dodelitev temeljnega dohodka

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije novega koronavirusa in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki je v veljavi od 11. aprila, kot pomoč samozaposlenim predvideva oprostitev plačila socialnih prispevkov in izplačilo mesečnega temeljnega dohodka. Enaka pomoč je predvidena tudi za kmete, družbenike in verske uslužbence. Prejmejo jo lahko, če prek eDavkov vložijo ustrezno izjavo.