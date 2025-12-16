Zadnji član Fantov s Praprotna bo prejel visoko državno odlikovanje

Pobudnika za priznanje, poslanec Žan Mahnič in župan občine Železniki Marko Gasser, sta pred spomenikom Fantom s Praprotna na Praprotnem v Selški dolini skupaj z Bergantom podala izjave o pomenu tega priznanja.

Mahnič je izrazil veselje, da je predsednica Nataša Pirc Musar njun predlog z županom upoštevala. Poudaril je, da s tem država izkazuje hvaležnost za Bergantov prispevek k slovenski narodnozabavni glasbi in narodu. Po beseda Mahniča Bergant spada med velikane slovenske narodnozabavne glasbe in slovenske glasbe nasploh.

Župan Gasser pa je medtem spomnil, da se je občina Bergantu že lani zahvalila z nazivom častnega občana za izjemen doprinos na področju narodnozabavne glasbe. Gasser je dejal, da se je s tem občina in celotna Selška dolina poklonila za vse, kar je Bergant naredil v pevski karieri. Tudi on se je zahvalil predsednici.

Ta bo Bergantu v sredo na Brdu pri Kranju podelila Red za zasluge.

Berganta, sicer tudi častnega člana občine Železniki, je novica o prejemu odlikovanja zelo ganila. "boljše ne more biti, kot se mi zdaj dogaja zadnje čase". Priznal je, da je bil tako presenečen, da je prvič v vseh 70 letih ustvarjanja dobil strah pred odrom, česar do zdaj ni čutil. Počutje ob tem priznanju, ki ga je doletelo ob koncu njegove življenjske poti, je označil kot "nekaj lepega" in "čudovitega". Izrazil je hvaležnost predlagateljema in opozoril, da vidi, da ljudje njegovo delo znajo ceniti.

Napovedal je, da bo, kljub svojim letom, poskušal nadaljevati glasbeno pot. Že v januarja ga čaka veliko nastopom, kjer se želi pokazati in zahvaliti poslušalcem.