Slovenija

Zadnji član Fantov s Praprotna bo prejel visoko državno odlikovanje

Praprotno, 16. 12. 2025 14.43 pred 2 urama 2 min branja 14

Avtor:
M.V.
Andrej Bergant

Andrej Bergant, zadnji še živeči član legendarne zasedbe Fantje s Praprotna, bo prejel visoko državno odlikovanje, red za zasluge, za svojih 70 let ustvarjalnega delovanja.

Pobudnika za priznanje, poslanec Žan Mahnič in župan občine Železniki Marko Gasser, sta pred spomenikom Fantom s Praprotna na Praprotnem v Selški dolini skupaj z Bergantom podala izjave o pomenu tega priznanja.

Mahnič je izrazil veselje, da je predsednica Nataša Pirc Musar njun predlog z županom upoštevala. Poudaril je, da s tem država izkazuje hvaležnost za Bergantov prispevek k slovenski narodnozabavni glasbi in narodu. Po beseda Mahniča Bergant spada med velikane slovenske narodnozabavne glasbe in slovenske glasbe nasploh. 

Župan Gasser pa je medtem spomnil, da se je občina Bergantu že lani zahvalila z nazivom častnega občana za izjemen doprinos na področju narodnozabavne glasbe. Gasser je dejal, da se je s tem občina in celotna Selška dolina poklonila za vse, kar je Bergant naredil v pevski karieri. Tudi on se je zahvalil predsednici.

Ta bo Bergantu v sredo na Brdu pri Kranju podelila Red za zasluge. 

Berganta, sicer tudi častnega člana občine Železniki, je novica o prejemu odlikovanja zelo ganila. "boljše ne more biti, kot se mi zdaj dogaja zadnje čase". Priznal je, da je bil tako presenečen, da je prvič v vseh 70 letih ustvarjanja dobil strah pred odrom, česar do zdaj ni čutil. Počutje ob tem priznanju, ki ga je doletelo ob koncu njegove življenjske poti, je označil kot "nekaj lepega" in "čudovitega". Izrazil je hvaležnost predlagateljema in opozoril, da vidi, da ljudje njegovo delo znajo ceniti.

Napovedal je, da bo, kljub svojim letom, poskušal nadaljevati glasbeno pot. Že v januarja ga čaka veliko nastopom, kjer se želi pokazati in zahvaliti poslušalcem.

andrej bergant Fantje s praprotna

KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
natas999
16. 12. 2025 16.43
kwa je lewaki vi se greste pa lahko slikat v Veleje
Odgovori
0 0
Spectator936
16. 12. 2025 16.35
Zakaj se tisti ministrant slika poleg takšne legende?
Odgovori
+0
1 1
john gotti
16. 12. 2025 16.33
jaz bi dal majhniću nagrado za najbolj antipatičnega klovna v karavani na šubičevi
Odgovori
+0
1 1
Misika1967
16. 12. 2025 16.33
Kaj to vidim??? Mahnic,kajte nosek tam dela.
Odgovori
+2
2 0
Kviz
16. 12. 2025 16.24
Čestitke g. Bergant in tudi vsem Praprotčanom, zelo dobri ljudje, vsaj kaj jih poznam.
Odgovori
+3
3 0
frenk7
16. 12. 2025 16.07
Brez udeležbe pigya, bi bilo to priznanje mnogo več vredno, tako pa.....
Odgovori
+0
4 4
Vakalunga
16. 12. 2025 16.00
Levi se e vžigajo, ONI so za Kruleušo in Vesno Zmijanac..
Odgovori
+2
6 4
Deathstar
16. 12. 2025 15.20
Ta na levi od g.Berganta pa vse pokvari...še sliko...
Odgovori
+6
9 3
Veščec
16. 12. 2025 15.47
a je šeu med varnostnike,pa to
Odgovori
+0
2 2
frenk7
16. 12. 2025 15.05
Škoda, ker bo to priznanje dobremu pevcu omadeževano s sektaškim flekom.
Odgovori
-2
7 9
Slovener
16. 12. 2025 15.15
Čakamo da bo g. Gaber podelil odlikovanje trubačem v Ljubljani in pa nadomestilo za izpad dohodka!
Odgovori
+10
11 1
Xxdproxx
16. 12. 2025 15.15
talevi z ljubljanskim serifom bi pa ceci dali tako priznanje. Prav je, da g. Bergant dobi priznanje. Z ans. Lojzeta Slaka so v slovenski kulturi pustili velik pečat in seveda prepoznavnost slovenije
Odgovori
+7
9 2
bibaleze
