Zadnji dan nagovarjanja volivcev pred referendumsko nedeljo

Pričakovati je, da bodo organizatorji kampanje za vse štiri referendume - poleg zakonodajnega o parlamentarni preiskavi še posvetovalne referendume o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za Radiotelevizijo Slovenija, o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbenokoristna dela ter o volilni pravici na lokalnih volitvah - danes še zadnjič izpostavili svoje argumente in tako potegnili črto pod referendumsko kampanjo.

Nagovarjanje volivcev pa je mogoče le še danes do polnoči, ko bo začel veljati volilni molk in bo prepričevanje volivcev prepovedano. Volilni molk bo veljal vse do zaprtja volišč v nedeljo do 19. ure. Obvestila o morebitnih kršitvah molka bo v tem času sprejemal inšpektorat za notranje zadeve na posebni telefonski številki.

Referendumsko glasovanje bo potekalo v nedeljo, 11. oktobra, na 2984 rednih voliščih in 88 voliščih omnia za glasovanje zunaj svojega volilnega okraja. Na sedežih diplomatsko-konzularnih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije pa bo odprtih 30 volišč.

Na referendumih je bilo sicer že mogoče oddati glas predčasno, in sicer od torka do četrtka. V prvih dveh dneh je predčasno glasovalo 49.989 volivcev oziroma 2,94 odstotka vseh volilnih upravičencev. Podatke o volilni udeležbi za tretji dan pa bo Državna volilna komisija sporočila danes.