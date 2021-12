Zadnji dan pred novim letom minil brez pretirane gneče v trgovinah

Da je zadnji dan letošnjega leta, se je poznalo tudi v trgovinah. A pretirane gneče, kakršne smo bili vajeni nekoč, ko so ljudje stali v vrstah pred blagajnami, letos vseeno ni bilo. Kot pravijo trgovci, ki so z letošnjim decembrskim izkupičkom sicer zadovoljni, so se tujci razporedili čez ves teden. Trgovski centri so se danes odprli uro prej, a prej kot sicer tudi zaprli. Ljudje pa so hiteli kupiti še zadnja darila, predvsem pa hrano za silvestrsko večerjo. In česa se je zadnji hip prodalo največ?