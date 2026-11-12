Zadnji dan predčasnega glasovanja na lokalnih volitvah

Državna volilna komisija je občinskim volilnim komisijam priporočila, da kot dan predčasnega glasovanja določijo sredo, 11. novembra, torek oz. četrtek, 10. oz. 12. novembra, pa glede na potrebe oz. na krajevni običaj.

V večjih občinah predčasno glasovanje poteka vse tri dni. Tako lahko denimo volivci v Ljubljani še danes predčasno glasujejo v Marmorni dvorani na Gospodarskem razstavišču, v Mariboru pa v razstavnem salonu na Grajski ulici 7.

Splošno glasovanje o kandidatih za župane in občinske svetnike bo v nedeljo. Za člane občinskih oz. mestnih svetov se v 212 občinah poteguje nekaj čez 18.000 kandidatov, za župansko funkcijo jih je 614. Kjer v prvem krogu župana ne bodo izvolili, bo drugi krog 29. novembra.

Za nagovarjanje volivk in volivcev imajo kandidati čas še do petka opolnoči, ko se bo zaključila volilna kampanja in bo uradno nastopil volilni molk, ki bo veljal vse do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri.