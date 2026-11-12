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Slovenija

Zadnji dan predčasnega glasovanja na lokalnih volitvah

Ljubljana, 12. 11. 2026 09.42 pred 6 urami 1 min branja 3

Avtor:
STA Ne.M.
Glasovanje na referendumu

Volivke in volivci, ki v nedeljo ne bodo v kraju stalnega prebivališča, lahko danes v nekaterih občinah še zadnji dan predčasno glasujejo na lokalnih volitvah. Nimajo pa te možnosti volivci v vseh občinah, zlasti v manjših za predčasno glasovanje namreč niso predvideli vseh treh možnih dni.

Državna volilna komisija je občinskim volilnim komisijam priporočila, da kot dan predčasnega glasovanja določijo sredo, 11. novembra, torek oz. četrtek, 10. oz. 12. novembra, pa glede na potrebe oz. na krajevni običaj.

V večjih občinah predčasno glasovanje poteka vse tri dni. Tako lahko denimo volivci v Ljubljani še danes predčasno glasujejo v Marmorni dvorani na Gospodarskem razstavišču, v Mariboru pa v razstavnem salonu na Grajski ulici 7.

Splošno glasovanje o kandidatih za župane in občinske svetnike bo v nedeljo. Za člane občinskih oz. mestnih svetov se v 212 občinah poteguje nekaj čez 18.000 kandidatov, za župansko funkcijo jih je 614. Kjer v prvem krogu župana ne bodo izvolili, bo drugi krog 29. novembra.

Za nagovarjanje volivk in volivcev imajo kandidati čas še do petka opolnoči, ko se bo zaključila volilna kampanja in bo uradno nastopil volilni molk, ki bo veljal vse do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri.

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KOMENTARJI3

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slavko BabIč
12. 11. 2026 13.41
Sem že včeraj volil! Sedaj samo še za Miklavževo 100 X PROTI!
Odgovori
+1
1 0
FreedomMan
12. 11. 2026 13.20
Glasujte proti korupciji, proti co2, proti sežigalnici....
Odgovori
+1
1 0
Vera in Bog
12. 11. 2026 11.40
Sem že oddal za gospoda Mesca buaahah
Odgovori
-1
0 1
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