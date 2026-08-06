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Slovenija

Zadnji dan rekordnega vročinskega vala, a ohladitev za kratek čas

Ljubljana , 06. 08. 2026 06.06 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Vročina

Pred nami je po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro deveti dan zapored preseglo 35 stopinj Celzija. Za večji del države tako še velja rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve, opozorilo velja tudi za požarno ogroženost. Ohladitev si lahko obetamo v petek, a le za kratek čas.

Tokratni vročinski val se je na zahodu Slovenije začel že pretekli torek, naslednji dan pa je zajel tudi vzhod države. Na Arsu opozarjajo, da bo najvišja dnevna temperatura tudi danes presegla 35 stopinj Celzija. Do petka zato za večji del države še velja najvišja stopnja vremenskega opozorila za vročino.

V torek so več kot 35 stopinj Celzija že osmi dan zapored namerili v Ljubljani. S tem je bil presežen rekord iz avgusta 2013, ko so tako visoke temperature v glavnem mestu zabeležili sedem zaporednih dni.

Koper
Koper
FOTO: Bobo

Vročina vztraja tudi ponoči. Še en rekord so v noči na torek dosegli na Rogli, kjer se živo srebro tudi na 1495 metrih nadmorske višine ponoči ni spustilo pod 21 stopinj Celzija.

Medtem je vse bolj izrazita tudi suša, ki se zaostruje povsod po državi. Da bi zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo, so ponekod na severovzhodu države že prepovedali uporabo pitne vode za vse nenujne namene.

Tudi danes je za del Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Osvežitev se nakazuje v petek, ko bodo ozračje ohladile krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti države in z njo povezana toplotna obremenitev bosta zato prehodno popustili. Rdeče vremensko opozorilo Arsa za petek ostaja le na Primorskem, drugod bo veljalo oranžno opozorilo.

A ohladitev bo le kratkotrajna. Od sobote naprej se bodo temperature znova dvigale, po napovedih pa ne bodo presegle 35 stopinj Celzija.

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