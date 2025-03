Zadnji dan vpisa ljudskih obveznic

Prvo ljudsko obveznico, ki jo je Slovenija v skupnem obsegu 261 milijonov evrov izdala februarja lani, je vpisalo 9427 vlagateljev. Podobno številko so si na ministrstvu za finance pred vpisovanjem, ki je steklo 10. marca, želeli tudi tokrat.

Na ministrstvu so zapisali, da bodo tako kot lani pri prvi izdaji ljudskih obveznic podatki o vpisanih obveznicah na voljo po končanem vpisu. Zelo verjetno bo to šele v začetku naslednjega tedna.

Obveznice so še danes do 12. ure za vpis dostopne na 268 vpisnih mestih po državi, in sicer prek štirih distributerjev, to so banke NLB, OTP banka in BKS Bank ter borzno-posredniška družba Ilirika. Možen je tudi vpis prek elektronskih poti distributerjev.

Na voljo so za vse polnoletne fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji. Po 1. aprilu, ko bodo uvrščene na trgovanje na Ljubljanski borzi, bodo prosto prenosljive in jih bo lahko kupil kdorkoli.

Minimalni znesek vpisa je določen pri 1000 evrov oz. pri vrednosti ene obveznice, maksimalni pa pri 250.000 evrov, kolikor bo treba odšteti za 250 obveznic.

Za oddajo naročila za nakup obveznic mora imeti vlagatelj pri banki ali borzno-posredniški hiši odprt trgovalni račun. Če ga še nima, lahko to stori ob oddaji naročila za obveznice.

Obveznice za fizične osebe so primerne predvsem za vlagatelje, ki imajo nekaj privarčevanih sredstev in jih na kratek in srednji rok ne bodo potrebovali, hkrati pa niso naklonjeni prevzemanju finančnih tveganj na kapitalskih trgih z nakupi delnic, so pred izdajo zapisali na finančnem ministrstvu.

Obrestna mera je z 2,75 odstotka sicer nižja kot pri lanski izdaji, ko je dosegla 3,4 odstotka, a še vedno bistveno višja kot pri denarnih vlogah podobne ročnosti v bankah. Med glavnimi cilji tako lanske kot letošnje izdaje ljudskih obveznic sta finančno opismenjevanje malih vlagateljev in spodbujanje zanimanja za slovenski trg kapitala.