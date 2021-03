Zadnji dan za napoved lanskih najemnin, dobičkov in obresti

Zakonski rok za vložitev vseh omenjenih napovedi je sicer 28. februar, a ker je bila to letos nedelja, se je rok prestavil za en dan.

Zavezanci za plačilo davka od kapitalskih dobičkov so tako prebivalci Slovenije kot tudi tujci, če so dobiček iz kapitala dosegli na ozemlju naše države. Stopnja davka za leto 2020 znaša 27,5 odstotka in se za vsakih pet let imetništva znižuje, pred tem je bila določena pri 25 odstotkih.

Če je zavezanec v preteklem letu opravil več kot deset obdavčljivih odsvojitev tovrstnega kapitala, mora napoved vložiti v elektronski obliki prek storitev elektronskega poslovanja eDavki. V primeru manjšega števila tovrstnih transakcij pa bodo na Finančni upravi RS (Furs) sprejeli tudi napovedi v papirnati obliki.

Napoved za odmero dohodnine od obresti pa morajo vložiti zavezanci, katerih skupni znesek obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah v Sloveniji in EU je lani presegel znesek 1000 evrov. Tokrat so zavezanci le prebivalci Slovenije, ne pa tudi tujci. Davčna stopnja tudi tukaj znaša 27,5 odstotka.

Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti je treba Fursu prijaviti, če so bili ti pridobljeni po 15. juliju 2008.

Prav tako je treba do danes oddati tudi napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem. Davčna stopnja tudi tukaj znaša 27,5 odstotka od davčne osnove. Ta se izračuna v višini prejete najemnine, zmanjšane za 15 odstotkov normiranih stroškov ali za dejanske stroške vzdrževanja premoženja, če jih je poravnal najemodajalec sam.