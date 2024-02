Zadnji dan za napoved lanskih najemnin, dobičkov in obresti

Napoved za plačilo davka od kapitalskih dobičkov je treba oddati ne glede na to, ali je posameznik delnice odsvojil z dobičkom ali z izgubo. Napoved za odmero dohodnine od obresti pa morajo vložiti zavezanci, katerih skupni znesek obresti na denarne vloge pri bankah in hranilnicah v Sloveniji in EU je lani presegel znesek 1000 evrov.

Zavezanci za plačilo davka od kapitalskih dobičkov so tako prebivalci Slovenije kot tudi tujci, če so dobiček iz kapitala dosegli na ozemlju naše države. Stopnja davka je 25-odstotna in se z vsakimi petimi leti imetništva zniža za pet odstotnih točk.

Dohodke iz oddajanja premoženja v najem pa so dolžni rezidenti Slovenije napovedati tako tiste z virom v kot tudi zunaj Slovenije. Nerezidenti morajo prijaviti le dohodek iz oddajanja premoženja v najem z virom v Sloveniji.

Dohodnina se od prejetih najemnin, zmanjšanih za normirane stroške v višini 10 odstotkov, za leto 2023 obračuna po 25-odstotni stopnji. Leto prej je bil ta davek za deset odstotnih točk nižji. Namesto normiranih stroškov pa lahko zavezanec uveljavlja tudi dejanske stroške.

Napovedi za odmero davka od vseh omenjenih prejemkov je mogoče najbolj enostavno oddati elektronsko preko Fursovega sistema eDavki. Možna je tudi oddaja obrazca v papirni obliki, in sicer osebno ali po pošti na enega od finančnih uradov.