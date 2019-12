Zadnji dan za prijave za predsednika KPK

Zagotovo se je prijavil aktualni predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Boris Štefanec . Kot je dejal v začetku tedna, za takšno odločitvijo stojijo tako njegova družina kot sodelavci, sam pa je prepričan, da je "bistveno boljši kandidat" za predsednika KPK, kot je bil pred šestimi leti, saj ima že šest let izkušenj. Mandat mu poteče marca.

Koliko prijav so prejeli doslej, v uradu predsednika republike v ponedeljek niso pojasnili. V četrtkovem pogovoru za Radio Slovenija je Borut Pahor pojasnil, da bo sekretarka v njegovem uradu Nataša Kovač v ponedeljek javnost seznanila s kandidaturami. O imenovanju pa se bo odločil šele po javni predstavitvi kandidata.

Četudi bi komisija Pahorju ponovno predlagala Štefaneca, pa slednji za imenovanje najbrž ne bi imel veliko možnosti. Pahor je namreč pred zadnjimi predsedniškimi volitvami dejal, da ga ne bi ponovno imenoval.

Prijavo je potrdil namestnik predsednika KPK Uroš Novak. Kot je povedal, sprva tega ni nameraval storiti, za prijavo pa se je odločil po ponedeljkovem vnovičnem pozivu Pahorja, naj se prijavijo vsi, "ki lahko s svojo moralno integriteto in strokovno avtoriteto uspešno vodijo KPK".

Novak meni, da je potrebna nova resolucija o preprečevanju korupcije

Novak se namerava med drugim zavzemati za odpravo sistemske politične korupcije in nepreglednosti pri sprejemanju predpisov. "Želim doseči predvsem več jasnosti pri tem, kdo je vplival na sprejemanje predpisa,"je dejal. Pri sistemski politični korupciji pa bi nastopil predvsem proti različnim obvodom financiranja, kot je npr. 2TDK, je dodal. Meni še, da je potrebna nova resolucija o preprečevanju korupcije in na njeni podlagi nov zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

Pahor je v četrtkovem pogovoru za radio napovedal, da preden bo imenoval novega predsednika ali predsednico KPK, bo ta oseba stopila pred javnost. "Šele ko bo opravila še ta izpit, se bom odločil za imenovanje,"je dejal.

Novi predsednik najverjetneje še ne bo imenovan po novem zakonu

"KPK potrebujemo, imamo težave s korupcijo in ne želim mižati pred tem. Želim si nekoga, ki bi s svojo moralno integriteto, svojim strokovnim znanjem in predanostjo dobro vodil komisijo in bi ta uživala potrebno zaupanje," je še povedal Pahor.

Novi predsednik KPK bi bil lahko po napovedih Kovačeve imenovan do 19. februarja.

V parlamentarno proceduro je sicer vložena novela zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki med drugim spreminja postopek imenovanja predsednika komisije. A za zdaj ne kaže, da bi bila potrjena še pred iztekom poziva, zato bo očitno tokratni izbor izpeljan še po veljavnem zakonu. Po njem je predsednik republike pri imenovanju vezan na predlog, ki mu ga posreduje izbirna komisija.