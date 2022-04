Zadnji dan za prijavo na glasovanje po pošti za volivce v izolaciji

Prav tako se lahko za glasovanje po pošti prijavijo volivci, ki so se zaradi okužbe z novim koronavirusom znašli v izolaciji. Ti bodo lahko glasovali tudi na domu, za takšno obliko glasovanja pa se morajo prijaviti do srede. Za glasovanje na domu se lahko prijavijo tudi tisti, ki se zaradi bolezni v nedeljo ne bodo mogli zglasiti na volišču.

Rok za prijavo za glasovanje po pošti iz Slovenije se je sicer iztekel minuli teden, dodatno pa se lahko za takšno obliko glasovanja prijavijo volivci, ki so bili v tem času nepredvideno sprejeti v bolnišnico ali institucionalno varstvo oziroma jim je bila odvzeta prostost in so v zaporu ali priporu. To velja tudi za volivce, ki so v tem času prejeli odločbo o invalidnosti.

Ti volivci bodo morali priložiti potrdilo oz. obvestilo zdravnika. Volivci, ki bodo na dan volitev zaradi okužbe s koronavirusom v izolaciji, pa potrdila ne potrebujejo, ampak zgolj dokazilo o okužbi oz. odrejeni izolaciji (npr. SMS-sporočilo ali potrdilo zVem).

Za tiste, ki se bodo s koronavirusom okužili po 20. aprilu, pa glasovanje na volitvah v DZ ne bo mogoče, saj po pojasnilih Državne volilne komisije zakonodaja tega ne omogoča.

Poleg tega se v sredo izteče rok, do katerega morajo volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, pa bodo na dan volitev v Sloveniji in bi želeli tu oddati svoj glas, to sporočiti Državni volilni komisiji.

Splošno glasovanje bo potekalo v nedeljo, 24. aprila, ko bo imelo 1,7 milijona volilnih upravičencev priložnost, da med več kot 1400 kandidati z 20 list izberejo novo sestavo državnega zbora. Stranke in liste, ki so se podale v volilno tekmo, imajo sicer za nagovarjanje volivcev čas le še do petka do polnoči, ko se bo volilna kampanja uradno zaključila in bo nastopil volilni molk.