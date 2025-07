Zadnji dan za prijavo na jesenski rok splošne mature

Jesenskega roka splošne mature se lahko med drugim udeležijo tisti, ki se spomladanskega niso mogli, ker so morali opravljati popravne izpite in torej niso imeli pravočasno zaključenih ocen zadnjega letnika srednje šole. Prijave morajo oddati že zdaj tudi tisti, ki bodo popravne izpite za četrti letnik opravljali v jesenskem roku.

Mednarodno maturo je opravljalo 86 dijakov iz Slovenije in 44 tujcev. Med njimi je 39 zlatih maturantov, trije pa so dosegli vseh 45 točk.

Rezultati spomladanskega roka letošnje mature, ki so jih predstavili v ponedeljek, kažejo, da je uspeh letošnje generacije na maturi primerljiv s tistim iz preteklih let.

Prvi prijavni rok za vpis za študijsko leto 2025/2026 za javne visokošolske zavode in koncesionirane študijske programe za slovenske državljane in državljane EU je sicer potekal od 18. februarja do 18. marca. Na 18.800 vpisnih mest je prišlo 16.254 prijav, drugi prijavni rok bo od 20. do 27. avgusta. Podatki o prostih mestih za drugi prijavni rok bodo 19. avgusta objavljeni na spletnem portalu eVŠ in na spletnih straneh visokošolskih prijavno-informacijskih služb.