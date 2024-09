Zadnji dan za prijavo na razpis za ponudnike študentske prehrane

Z novim razpisom se ponudniki delijo na tip A in tip B. Ponudniki tipa A so denimo tradicionalne samostojne restavracije in gostilne, samopostrežne restavracije, okrepčevalnice, gostišča, turistične kmetije ter začasni gostinski obrati, ki se bodo na razpis še vedno lahko prijavili na enak način kot do zdaj.

Pod tip B pa so uvrščeni javni zavodi, srednje šole, dijaški in študentski domovi, bolnišnice, domovi za ostarele ter akreditirani visokošolski zavodi z lastno kuhinjo, kjer sami pripravljajo in ponujajo hrano. Ti se lahko prijavijo na razpis za ponudnike tipa B, kar bo olajšalo njihovo prijavo.

S klasifikacijo želijo na ministrstvu spodbuditi in v sistem študentske prehrane vključiti javne ponudnike, ki v javnem interesu zagotavljajo zdravo in dostopno prehrano.