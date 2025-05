Zadnji dan za prijavo na referendumsko glasovanje v tujini

V tujini bo sicer na zakonodajnem referendumu mogoče glasovati na 29 voliščih na diplomatskih predstavništvih in konzulatih, in sicer: v Abu Dabiju, Atenah, Beogradu, Berlinu, Bernu, Bruslju, Budimpešti, Buenos Airesu, Canberri, Celovcu, Clevelandu, na Dunaju, v Haagu, Kopenhagnu, Londonu, Madridu, Münchnu, Ottawi, Parizu, Podgorici, Pragi, Sarajevu, Skopju, Torontu, Trstu, Varšavi, Washingtonu, Zagrebu in Vatikanu.

DVK pa je na prošnjo ministrstva za zunanje in evropske zadeve odločila, da bodo na referendumu volišča v Bernu, Ottawi, Torontu, Clevelandu in Canberri odprta s skrajšanim delovnim časom, med 9. in 17. uro.

DVK je sicer še pred tem določila, da volišč na omenjenih petih diplomatsko-konzularnih predstavništvih fizično ne bo, saj da jih je zunanje ministrstvo obvestilo, da tam ni mogoče zagotoviti dovolj članov volilnih odborov. A so na ministrstvu izpostavili, da DVK niso nikoli predlagali zaprtja katerega izmed volišč, da pa so ves čas opozarjali na težave pri oblikovanju volilnih odborov v sestavi predsednik, namestnik predsednika in zadostnega števila članov in njihovih namestnikov zaradi kadrovske okrnjenosti in podaljšanega časa glasovanja.