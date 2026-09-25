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Slovenija

Zadnji dan za prijavo na referendumsko glasovanje v tujini

Ljubljana, 25. 09. 2026 07.04 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Referendum

Izteka se rok za prijavo glasovanja v tujini na štirih referendumih, ki bodo 11. oktobra. Volivci, ki bodo ta dan začasno v tujini, lahko le še danes oddajo vlogo za glasovanje po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu. Odločitev o morebitnem glasovanju po pošti morajo do izteka dneva sporočiti tudi volivci, ki v tujini bivajo stalno.

Sočasno bodo 11. oktobra izvedeni zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter trije posvetovalni referendumi – o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za Radiotelevizijo Slovenija, o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbenokoristna dela ter o volilni pravici na lokalnih volitvah.

Volivci, ki so na dan referendumskega glasovanja začasno v tujini, lahko na referendumih glasujejo po pošti iz tujine ali na volišču s sedežem na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije, če to sporočijo Državni volilni komisiji (DVK).

Volivci, ki v tujini prebivajo stalno, pa morajo oddati vlogo le v primeru glasovanja po pošti, medtem kot jim za glasovanje na diplomatsko-konzularnem predstavništvu tega ni treba storiti, saj so vpisani v posebni volilni imenik.

Skupno je sicer v tujini določenih 30 volišč. Ta bodo na sedežih generalnih konzulatov v Celovcu, Clevelandu, Münchnu in Trstu ter na sedežih veleposlaništev v Abu Dabiju, Atenah, Beogradu, Berlinu, Bernu, Bratislavi, Bruslju, Budimpešti, Buenos Airesu, Canberri, na Dunaju, v Haagu, Kopenhagnu, Londonu, Madridu, Parizu, Podgorici, Pragi, Sarajevu, Skopju, Varšavi, Washingtonu, Zagrebu in pri Svetem sedežu v Vatikanu. V Kanadi bo volišče na veleposlaništvu v Ottawi in v prostorih Slovenskega centra v Torontu.

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referendum glasovanje v tujini rok

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24ur.com Zadnji dan za prijavo na referendumsko glasovanje v tujini
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