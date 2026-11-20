Volivci, ki bodo na dan referendumskega glasovanja začasno v tujini, lahko na referendumih glasujejo po pošti iz tujine ali na volišču s sedežem na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Slovenije, če to sporočijo Državni volilni komisiji.

Volivci, ki v tujini prebivajo stalno, pa morajo oddati vlogo le v primeru glasovanja po pošti, medtem kot jim za glasovanje na diplomatsko-konzularnem predstavništvu tega ni treba storiti, saj so vpisani v posebni volilni imenik.

Skupno je sicer v tujini določenih 30 volišč. Ta bodo na sedežih generalnih konzulatov v Celovcu, Clevelandu, Münchnu, Torontu in Trstu ter na sedežih veleposlaništev v Abu Dabiju, Atenah, Beogradu, Berlinu, Bernu, Bratislavi, Bruslju, Budimpešti, Buenos Airesu, Canberri, na Dunaju, v Haagu, Kopenhagnu, Londonu, Madridu, Ottawi, Parizu, Podgorici, Pragi, Sarajevu, Skopju, Varšavi, Washingtonu, Zagrebu in pri Svetem sedežu v Vatikanu.

Vprašanje na referendumu o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije se bo glasilo: "Ali ste za to, da se uveljavi zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je sprejel DZ na seji 11. maja 2026?"