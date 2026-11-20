Volivci, ki bodo na dan referendumskega glasovanja začasno v tujini, lahko na referendumih glasujejo po pošti iz tujine ali na volišču s sedežem na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Slovenije, če to sporočijo Državni volilni komisiji.
Volivci, ki v tujini prebivajo stalno, pa morajo oddati vlogo le v primeru glasovanja po pošti, medtem kot jim za glasovanje na diplomatsko-konzularnem predstavništvu tega ni treba storiti, saj so vpisani v posebni volilni imenik.
Skupno je sicer v tujini določenih 30 volišč. Ta bodo na sedežih generalnih konzulatov v Celovcu, Clevelandu, Münchnu, Torontu in Trstu ter na sedežih veleposlaništev v Abu Dabiju, Atenah, Beogradu, Berlinu, Bernu, Bratislavi, Bruslju, Budimpešti, Buenos Airesu, Canberri, na Dunaju, v Haagu, Kopenhagnu, Londonu, Madridu, Ottawi, Parizu, Podgorici, Pragi, Sarajevu, Skopju, Varšavi, Washingtonu, Zagrebu in pri Svetem sedežu v Vatikanu.
Vprašanje na referendumu o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije se bo glasilo: "Ali ste za to, da se uveljavi zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je sprejel DZ na seji 11. maja 2026?"
Zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije so še pred vzpostavitvijo nove vlade pripravili poslanci NSi, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice, glasove zanj pa so prispevali tudi v SDS. Sindikati so nato zahtevali referendum, saj v zakonu vidijo tveganja za javne finance in koristi zgolj za premožne.
Zakon med drugim vključuje znižanje DDV za osnovna živila in možnost začasnega znižanja DDV za del energentov, prinaša pa tudi sistemske rešitve s področij ugodnejše obravnave malega gospodarstva in tako imenovanih normirancev, davkov in socialnih prispevkov, na primer uvedbo kapice na socialne prispevke.
Poleg tega med drugim odpravlja prepoved dela zdravnikov iz javne mreže pri zasebnikih, uvaja avtomatično upokojevanje in možnost hkratnega prejemanja polne plače in pokojnine ter ukinja prispevek za dolgotrajno oskrbo za upokojence in popoldanske samostojne podjetnike. Na področju stanovanj prinaša nižjo obdavčitev najemnin in začasno odstopa od predvidenega omejevanja kratkoročnega oddajanja.
Referendumska kampanja bo potekala do 4. decembra, ko bo opolnoči nastopil volilni molk.
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