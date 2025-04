Zadnji dan za prijavo v srednjo šolo in dijaški dom

V programih splošnih gimnazij je razpisanih 5966 mest, od tega v zasebnih šolah 420. V programih strokovnih gimnazij, kamor sodijo tehniška, umetniška in ekonomska gimnazija, je razpisanih 1762 mest. Skupaj je v programih splošnih in strokovnih gimnazij razpisanih 7728 mest.

Po končanem prijavnem roku bo ministrstvo najkasneje do 8. aprila do 16. ure na spletnih straneh objavilo stanje prijav za vpis po posameznih programih oziroma šolah. Spremembo obsega razpisanih mest oziroma odločitev o morebitnem zmanjšanju obsega razpisanih mest bo ministrstvo objavilo najkasneje do 18. aprila.

Učenci lahko nato ne glede na število prijavljenih na novo izbrani šoli svojo prijavo prenesejo na drugo srednjo šolo oz. v drug program do 6. maja do 15. ure. Po tem roku šole praviloma ne bodo več sprejemale prenesenih prijav, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan, to je do 2. julija do 14. ure.

Seznam šol, ki bodo vpis v šolsko leto 2025/2026 omejile, bo objavljen 2. junija. Učenci, ki bodo do 16. junija izpolnjevali vse vpisne pogoje in bodo izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, bodo tudi dejansko vpisani in zanje se vpisni postopek zaključi.

Kandidati, ki ne bodo sprejeti v prvem krogu izbirnega postopka, bodo prijavnico za drugi krog oddali do 26. junija. O razvrstitvi na eno od naštetih srednjih šol bodo obveščeni 30. junija, na razvrščeno šolo se bodo lahko vpisali najkasneje do 2. julija.

Učenci, ki tudi v drugem krogu ne bodo izbrani na nobeni od šol, ter učenci, ki se še nikamor niso prijavili, se bodo lahko vpisali na tiste srednje šole, ki bodo imele še prosta mesta. Ta bodo objavljena 3. julija, šole bodo na prosta mesta vpisovale kandidate do 29. avgusta, je še razvidno iz razpisa.