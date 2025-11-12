Zadnji dan za prijavo za referendumsko glasovanje po pošti iz Slovenije

Volivci, ki so v priporu ali zavodu za prestajanje kazni, na zdravljenju v bolnišnici in oskrbovanci v socialnovarstvenih zavodih za institucionalno varstvo, imajo še danes čas, da okrajni volilni komisiji sporočijo, da želijo na prihajajočem referendumu glasovati po pošti na območju Slovenije.

Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo Državni volilni komisiji (DVK).

Do 17. novembra pa se bodo lahko za glasovanje po pošti prijavili tudi tisti volivci, ki jim bo do takrat nepredvideno odvzeta prostost ali pa bodo nepredvideno sprejeti v bolnišnico ali socialnovarstveni zavod.

Na referendumskem glasovanju 23. novembra se bodo volivci izrekali o podpori zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi.