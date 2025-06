Zadnji dan za ugovor zoper dohodnino

Če zavezanec kljub napačnim podatkom ugovora, ki ga je možno vložiti le še danes, ne vloži, stori davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 do 400 evrov, opozarjajo na finančni upravi. Zavezanec pa lahko v ugovoru uveljavlja tudi olajšavo za vzdrževane družinske člane, če je ni že prej.

To je bil že drugi paket informativnih izračunov dohodnine za lansko leto. Prvega, v katerem je bilo 939.467 informativnih izračunov, je finančna uprava odpremila na pošto 31. marca. Ti zavezanci so medtem preveč plačano dohodnino že prejeli vrnjeno na svoje bančne račune oz. so jo morali že doplačati.

Skupaj je bilo tako letos izdanih 1.567.213 informativnih izračunov dohodnine. Kdor informativnega izračuna ni prejel, a je lani imel obdavčljive dohodke, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, mora dohodninsko napoved vložiti sam, in sicer do 31. julija.