Zadnji dan za vložitev kandidatur

Danes je namreč zadnji dan, ko je mogoče pri pristojnem upravnem organu podpisati obrazec podpore kandidatnim listam ter zadnji dan, ko to lahko storijo poslanci. Listo kandidatov pa je na Državno volilno komisijo (DVK) mogoče vložiti do polnoči. Hkrati so kandidati za evropske poslance dolžni sporočiti organizatorja volilne kampanje ter podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa.

Zaenkrat kaže, da se bo na evropske volitve podalo 12 strank oz. list, devet jih je kandidature že vložilo. DVK je doslej potrdila osem list, med njimi so vse parlamentarne stranke (Gibanje Svoboda, SDS, NSi, SD in Levica) ter stranke SLS, Vesna in Resni.ca.

V četrtek sta skupno listo vložili še stranki DeSUS in Dobra država, za danes pa so to napovedali še Zeleni Slovenije, Pirati in Nič od tega.

Vse te kandidature bo DVK potrjevala v soboto, predvidoma na dopisni seji. Če bodo vse kandidatne liste ustrezne, pa bo predvidoma v ponedeljek potekal žreb vrstnega reda kandidatnih list na glasovnicah.

Medtem je v četrtek pred evropskimi volitvami uradno stekla volilna kampanja, ki se zaključila v petek, 7. junija, opolnoči, ko bo začel veljati volilni molk.