Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Za referendum o parkiranju manjka še tisoč podpisov

Ljubljana, 28. 05. 2026 06.49 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA U.Z.
Parkomat v Ljubljani

Pobudniki referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani imajo še danes čas, da zberejo najmanj 11.500 podpisov. Do srede popoldne so jih pridobili približno 10.500, po sredini uspešni akciji zbiranja pa so optimistični, da jim bo danes uspelo zbrati še preostanek, je povedal predstavnik Civilne iniciative za Ljubljano Borut Hočevar.

Ljubljanski mestni svetniki so spremembe odloka o urejanju prometa v Ljubljani sprejeli konec marca, z njimi pa širijo območja plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. Odlok po novem med drugim predvideva, da bo parkiranje na javnih parkirnih površinah v stanovanjskih soseskah plačljivo po cenah, določenih za cono 3, torej 70 centov na uro podnevi in dva evra za vso noč.

Stanovalci bodo lahko osebne avtomobile parkirali s parkirno dovolilnico. Praviloma bo izdana ena na stanovanje, veljala bo 365 dni, stala pa bo 60 evrov. Če je v soseski dovolj parkirnih mest, bo lahko na stanovanje izdana tudi druga in tretja dovolilnica, ki bosta stali 120 in 240 evrov.

Iniciativa za Štepanjsko naselje
Iniciativa za Štepanjsko naselje
FOTO: Bobo

Ljubljanski župan Zoran Janković spremembe izpostavlja kot del ukrepov za ureditev parkirne problematike, ki se med drugim kaže v pomanjkanju parkirnih mest v ljubljanskih stanovanjskih soseskah. Odlok bo po njegovih besedah omogočil tudi bolj pravično razdeljevanje parkirnih dovolilnic, saj bodo te najprej na voljo vsem stanovanjem, šele v naslednjem koraku pa bodo za določeno stanovanje ponudili tudi drugo oziroma tretjo dovolilnico.

Preberi še Janković: Če zberejo podpise, absolutno gremo v referendum

Številni prebivalci Štepanjskega naselja novi ureditvi nasprotujejo in menijo, da bi morala biti parkirišča ob večstanovanjskih stavbah v njihovi lasti. Pridružili so se jim tudi v več drugih civilnodružbenih gibanjih. Na referendumu bi tako vprašali, če so za to, da se uveljavi 4. člen novele odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, ki uvaja ureditev parkiranja na območjih sosesk.

Vložili so tudi tožbo, na podlagi katere je ljubljansko okrajno sodišče z začasno odredbo zadržalo izvajanje novega parkirnega režima v delu Štepanjskega naselja. Janković je prejšnji teden dejal, da odločitev sodišča v tej zadevi pričakuje ta teden.

parkiranje ljubljana zbiranje podpisov referendum

Menstrualni pripomočki niso luksuz, so vprašanje dostojanstva

Štrukelj o 'zavajanju', Cigler Kralj o 'nerazumnih manevrih'

24ur.com Referenduma o pokojninski reformi ne bo
24ur.com Parkirni referendum: potrebujejo še okoli 3000 podpisov
24ur.com Podpisi za nov referendum
24ur.com Zbiranje podpisov za spremembe pri sežigu in sosežigu odpadkov: 'Naj Anhovo zadiha'
24ur.com 10.000 podpisov pod pobudo za referendum. Mesec: V ozadju so zasebni interesi
24ur.com Koliko podpisov sta že zbrala Nataša Pirc Musar in Anže Logar?
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Njen odnos z materjo razpada že leta
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Ljubezen ali navada: kako prepoznati, ali ste v zvezi še vedno srečni
Ljubezen ali navada: kako prepoznati, ali ste v zvezi še vedno srečni
Ime, ki ga za svoje hčere vse pogosteje izbirajo znane Slovenke
Ime, ki ga za svoje hčere vse pogosteje izbirajo znane Slovenke
zadovoljna
Portal
Ganljivo sporočilo, ki ga je delila znana Slovenka
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, biki hrepenijo po miru
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, biki hrepenijo po miru
Kavbojke iz 90-ih se vračajo v modo, nosile jih bomo vse
Kavbojke iz 90-ih se vračajo v modo, nosile jih bomo vse
Alenka Godec: 'Nikdar nisem želela biti ujetnica lastnega telesa'
Alenka Godec: 'Nikdar nisem želela biti ujetnica lastnega telesa'
vizita
Portal
To se zgodi telesu po 60. letu, če se kopiči odvečna maščoba
Pogost vitamin, ki lahko pomaga telesu, da se brani proti raku
Pogost vitamin, ki lahko pomaga telesu, da se brani proti raku
Te vrste dejavnosti vam lahko pomagajo, da se bolje starate – in ne, ne gre za vadbo
Te vrste dejavnosti vam lahko pomagajo, da se bolje starate – in ne, ne gre za vadbo
Strokovnjaki pravijo, da najboljše zdravilo za bolečine v sklepih ni tisto, kar si mislite
Strokovnjaki pravijo, da najboljše zdravilo za bolečine v sklepih ni tisto, kar si mislite
cekin
Portal
Hrvatica naj bi v enem letu zaslužila okrog 780 tisoč evrov: "Najbogatejša na Balkanu"
Škandal zaradi žaljive izjave direktorja
Škandal zaradi žaljive izjave direktorja
Imate preveliko stanovanje? Rešitev, ki prinaša tudi več tisoč evrov prihranka
Imate preveliko stanovanje? Rešitev, ki prinaša tudi več tisoč evrov prihranka
Tri realne situacije: ostanete brez službe, imate pa kredit
Tri realne situacije: ostanete brez službe, imate pa kredit
moskisvet
Portal
Kje v Evropi dobiš brezplačno vodo iz pipe in kje jo plačaš?
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
Pozabili ohladiti pivo? Ta trik ga ohladi v samo 5 minutah
Pozabili ohladiti pivo? Ta trik ga ohladi v samo 5 minutah
To ni prizor, ki bi ga pričakovali iz Vatikana: papež za volanom Ferrarija
To ni prizor, ki bi ga pričakovali iz Vatikana: papež za volanom Ferrarija
dominvrt
Portal
Srebrne ribice v domu: kako jih učinkovito odstraniti
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
okusno
Portal
Najboljši način za pogrevanje pice, ki ga redko kdo uporablja
Skillet cookie: viralni piškot iz ponve, pripravljen v manj kot pol ure
Skillet cookie: viralni piškot iz ponve, pripravljen v manj kot pol ure
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
voyo
Portal
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Dekle iz doline
Dekle iz doline
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725