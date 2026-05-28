Za referendum o parkiranju manjka še tisoč podpisov

Ljubljanski mestni svetniki so spremembe odloka o urejanju prometa v Ljubljani sprejeli konec marca, z njimi pa širijo območja plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. Odlok po novem med drugim predvideva, da bo parkiranje na javnih parkirnih površinah v stanovanjskih soseskah plačljivo po cenah, določenih za cono 3, torej 70 centov na uro podnevi in dva evra za vso noč.

Stanovalci bodo lahko osebne avtomobile parkirali s parkirno dovolilnico. Praviloma bo izdana ena na stanovanje, veljala bo 365 dni, stala pa bo 60 evrov. Če je v soseski dovolj parkirnih mest, bo lahko na stanovanje izdana tudi druga in tretja dovolilnica, ki bosta stali 120 in 240 evrov.