Zadnji dnevi februarja bodo povsem pomladni s temperaturami okoli 20 stopinj

Vreme se očitno tudi letos ne zmeni za letne čase, saj nas že pred koncem meteorološke zime čakajo povsem pomladne temperature. Najtoplejši zrak se bo nad nami predvidoma zadrževal sredi prihodnjega tedna, ko se bo ponekod na vzhodu prvič letos ogrelo malo nad 20 stopinj Celzija. Na zahodu bo zaradi občasno povečane oblačnosti in megle nekaj stopinj manj.

Pust je letos zelo dobro opravil svoje delo, saj k nam po le nekajdnevnem obdobju mrzlega vremena spet doteka občutno toplejši zrak. Najtopleje je bilo včeraj na vzhodu Slovenije, kjer se je ogrelo do 13 stopinj Celzija, le kakšno stopinjo manj so izmerili v osrednji Sloveniji.

Prav nič pomladno pa v teh dneh ni na drugi strani Atlantika, in sicer na vzhodu Kanade in severu Združenih držav Amerike, kamor se je spustil zelo mrzel arktični zrak. V kraju Winnipeg, ki leži na podobni zemljepisni širini kot Ljubljana, so včeraj zjutraj ob 10-centimetrski snežni odeji izmerili –26, popoldne pa –11 stopinj Celzija. Tudi prihodnji dnevi bodo tam zelo mrzli, občutek mraza pa bo še dodatno stopnjeval okrepljen severni veter.

Tudi pri nas smo v letošnji zimi imeli nekaj snega in mraza – obojega je bilo več kot lansko in predlansko zimo, a kljub temu se tudi letošnja zima ne more kosati z zimami, ki smo jih imeli nekoč. Značilnost letošnje meteorološke zime, ki se s prvim marcem končuje, so bila pogosta in izrazita temperaturna nihanja. Tako je mrzlemu obdobju običajno hitro sledila odjuga, ki nam je pobrala ves sneg. Povprečna temperatura zraka v zadnjih treh mesecih je bila dobro stopinjo nad dolgoletnim povprečjem in čeprav se to marsikomu ne zdi veliko, je bila ravno ta stopinja letošnjo zimo pogosto odločilna za to, da smo namesto snega dobili le dež.

Povsem drugačne razmere smo imeli februarja pred tremi leti, ko je večji del Slovenije prekrivala debela snežna odeja. Ob koncu meseca je snežilo celo pri temperaturah pod –10 stopinj Celzija, snežna odeja pa je takrat v nekaterih krajih na jugu in vzhodu države segala skoraj meter visoko.

V prihodnjih dneh nas bodo na zimo spominjala le še jutra. Po nekajdnevnem obdobju mrzlega vremena, ki smo ga imeli ob koncu preteklega in v začetku tega tedna, se je namreč nad Evropo vzpostavil t. i. atlantski tip vremena, ki nam z zahodnimi vetrovi prinaša za februar neobičajno topel zrak. Dotok toplega zraka se bo še okrepil v prihodnjem tednu, ko bomo prišli pod vpliv afriško-sredozemskega anticiklona. Za ta čas zelo topel zrak bo takrat preplavil večji del Evrope, mrzlo vreme bo vztrajalo le še na skrajnem vzhodu celine.

Podrobnejša vremenska napoved za Slovenijo Do vključno nedelje bo v vzhodni in severni Sloveniji prevladovalo sončno vreme, drugod bo več oblačnosti, na Primorskem in Notranjskem bo tudi megleno s kakšno kapljo dežja. Šlo bo za t. i. advekcijsko meglo, ki se pri nas pojavlja ob koncu zime in na začetku pomladi, ko nastopijo toplejši dnevi, morje pa ostaja razmeroma hladno. Ta vrsta megle torej nastaja nad morjem, ob jugozahodnem ali zahodnem vetru pa se lahko razširi tudi nad kopno. Megla se bo v prihodnjih dneh v jutranjem in dopoldanskem času pojavljala tudi ponekod drugod po Sloveniji, čez dan pa se bo večinoma razkrojila. Temperature bodo iz dneva v dan nekoliko višje. Danes popoldne bomo v večjem delu Slovenije izmerili od 10 do 15 stopinj Celzija, jutri se bo na Dolenjskem in v Beli krajini ogrelo do okoli 17 stopinj Celzija, v nedeljo pa bo lahko še kakšna stopinja več. Tudi zjutraj bo marsikje krepko nad ničlo, le v zatišnih krajih severne Slovenije bo lahko še kakšna stopinja pod ničlo.

