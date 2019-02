Zadnji dnevi meteorološke zime bodo povsem pomladni

Zadnji dnevi meteorološke zime nam prinašajo večinoma sončno in vse toplejše vreme. Že v torek in sredo se bo marsikje ogrelo nad 15 stopinj Celzija, v četrtek pa bodo najvišje dnevne temperature dosegale in lokalno tudi presegale 20 stopinj Celzija, kar bo zelo blizu rekordov za ta čas. Letošnji februar je tako pravo nasprotje lanskemu, ki smo ga ponekod končali z najnižjimi temperaturami po letu 1985.

Okrepljen severovzhodni veter, ki je zaznamoval soboto, se je ponoči marsikje povsem polegel, kar je botrovalo k temu, da smo se zbudili v najhladnejše jutro po 26. januarju. Kar -10 stopinj Celzija so izmerili v Iskrbi pri Kočevju. Po podatkih Agencije za okolje so med bolj mrzlimi kraji še Kočevje, Ptuj in Slovenj Gradec z –9, Maribor, Celje in Murska Sobota z –8 ter Novo mesto z –7 stopinjami Celzija. Pod ničlo se je ohladilo tudi ponekod na Primorskem. V Godnjah na Krasu so izmerili -4, v Biljah pri Novi Gorici pa -3 stopinje Celzija.

Zadnji dnevi meteorološke zime bodo minili v spomladanskem vzdušju. FOTO: Damjan Trafela

Najhladnejši zrak bo danes zapustil naše kraje, postopno pa ga bo nadomestil precej toplejši zrak, ki se bo k nam razširil iznad zahodne Evrope. V Grčiji, kjer je včeraj marsikje celo snežilo, bo tudi danes hladno s padavinami in temperaturami le okoli 5 stopinj Celzija. Precej topleje bo na Iberskem polotoku, kjer se bo ogrelo kar do 25 stopinj Celzija. Po jasnem začetku dneva se bo oblačnost predvsem nad vzhodno in osrednjo Slovenijo povečala. Sredi dneva se bo marsikje spet prebudil šibak severovzhodni veter, na Primorskem bo pihala šibka burja. Tu bodo današnje najvišje dnevne temperature okoli 11 stopinj Celzija. Na Gorenjskem bo 8 stopinj Celzija. Manj toplo bo v vzhodni in osrednji Sloveniji, kjer bo od 4 do 7 stopinj Celzija.

Vremenska napoved za nedeljsko popoldne. FOTO: POP TV

Večinoma sončno in vse topleje V noči na ponedeljek se bo oblačnost še dodatno zgostila. V vzhodni Sloveniji ni povsem izključena kakšna kaplja dežja ali morda tudi snežinka, a bo ostalo večinoma suho. Nov teden se bo v zahodni Sloveniji začel s soncem. Tudi drugod po državi bo oblakov postopno vse manj, popoldanske temperature pa bodo marsikje spet presegle 10 stopinj Celzija. Sončno vreme z le občasno nekoliko povečano oblačnostjo nas bo spremljalo tudi v nadaljevanju tedna. Postopno bo vse topleje. Že v torek in sredo se bo marsikje ogrelo nad 15 stopinj Celzija, v četrtek pa bodo najvišje dnevne temperature dosegale in lokalno presegale tudi že 20 stopinj Celzija, kar bo zelo blizu rekordov za ta čas.

Obeti za Slovenijo FOTO: POP TV

Najvišjo februarsko temperaturo smo sicer uradno izmerili 18. februarja 1950, ko se je v Ajdovščini ogrelo do kar 24 stopinj Celzija, isto temperaturo pa so 40 let pozneje zabeležili tudi v Vedrijanu v Goriških brdih. Večina ostalih nižinskih postaj pri nas ima februarske rekorde med 20 in 22 stopinjami Celzija. Velika požarna ogroženost naravnega okolja Zaradi suhega vremena je od jutri naprej za vso državo razglašena tudi povečana požarna ogroženost naravnega okolja. Od dne razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, zunaj pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, in izvajati ognjemete.

Zaradi suhega vremena je do preklica prepovedano kuriti v naravnem okolju. FOTO: Shutterstock