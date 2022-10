Zadnji dnevi oktobra s skoraj poletnimi temperaturami

Oktober spada med tri najbolj mokre mesece v letu, a letošnjega bolj kot dež zaznamujejo temperature. V večjem delu Slovenije smo imeli le četrtega oktobra nekoliko nižje temperature od dolgoletnega povprečja, vsi ostali dnevi v tem mesecu pa so bili pretopli. V prihodnjih dneh bo k nam dotekal še toplejši zrak in kljub temu, da nas do začetka meteorološke zime loči le še dober mesec, se v prihodnjih dneh marsikje spet vračamo k poletju.

Zelo topel zrak je že preplavil sredozemske države, kjer temperature v teh dneh presegajo 30 stopinj, na jugu Francije in v Španiji se bo lahko danes živo srebro lokalno približalo celo 35 stopinjam Celzija. V prihodnjih dneh se bo zelo topla zračna masa razširila nad večji del stare celine. Iznad severne Afrike in Sredozemlja se namreč proti severu Evrope širi anticiklon, ki bo še vsaj en teden preprečeval spuste hladnejšega in vlažnega zraka nad naše kraje.

Pri nas bodo prihodnji dnevi zelo topli predvsem v višjih legah in na Primorskem, medtem ko bodo temperature drugod bolj razgibane. Ob jasnih nočeh brez vetra se bo namreč krepil temperaturni obrat, ki ga bo marsikje po nižinah spremljala megla. Nekaj megle bo lahko v prihodnjih dneh nastalo tudi ob morju.

Ker sonce ob koncu oktobra nima več toliko moči kot na začetku meseca, se bo megla čez dan ob brezvetrju le počasi razkrajala, ponekod se bo lahko zadrževala tudi večji del dneva. Ker pa bo plast vlažnega zraka razmeroma plitva, se po sonce in višje temperature ne bo treba odpraviti prav visoko. Zgornja meja meglenega pokrova je danes na nadmorski višini med 600 in 900 metrov, podobno bo tudi v prihodnjih dneh. To bo seveda imelo vpliv tudi na temperature, ki se bodo danes popoldne v jugovzhodni Sloveniji gibale okoli 18 stopinj, v krajih z dolgotrajnejšo meglo bo lahko še nekaj stopinj manj. V preostalem delu Slovenije bo občutno topleje. Na Goriškem se bo ogrelo do 25 stopinj in tudi v alpskih dolinah bo za ta del leta visokih 20 stopinj Celzija.